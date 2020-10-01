Суркіс прокоментував трансфери "Динамо": ситуація із Супрягою та оренда гравця АПЛ
Київське "Динамо" намагатиметься підсилитися перед матчами Ліги чемпіонів. При цьому команда не планує продавати лідерів команди.
Про трансферні плани "Динамо" розповів президент клубу Ігор Суркіс в коментарі "ТаТоТаке".
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Про Тудора Белуце
Київське "Динамо" планує орендувати в англійського "Брайтона" опорного півзахисника Тудора Белуце. Хоча він не є гравцем основи – минулий сезон провів за молодіжну команду, а також в оренді в нідерландського "Ден Гааг". Однак 21-річний гравець вже має 7 матчів у складі збірної Румунії.
"Наразі не можна говорити про те, що питання закрите, але ми вже відправили в клуб Белуце всі документи і чекаємо реакції. Розраховуємо взяти гравця в оренду до кінця сезону і будемо вносити в контракт право викупу, щоб не упустити футболіста, якщо він добре себе проявить", – заявив Ігор Суркіс.
При цьому президент "Динамо" заявив, що на підписанні цього гравця селекція в команді не закінчиться. Головний тренер команди Мірча Луческу й надалі переглядає кандидатів на деякі позиції.
Про Франа Соля
Покинути команду може іспанський нападник Фран Соль.
"Фран Соль може змінити клуб найближчим часом. Йому потрібна ігрова практика, ми знаходимося в стадії переговорного процесу", – підтвердив Ігор Суркіс.
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Про Супрягу, Циганкова та Миколенка
Натомість інші лідери команди покидати "Динамо" не будуть. Мова, в першу чергу, йде про Владислава Супрягу, якого активно "сватали" в італійські клуби.
"Що стосується Супряги, то я скажу чітко: він не продається. Не слухайте Михайловича, агентів, напів-аферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання. "Динамо" не отримувало офіційних запитів ні по Супрязі, ні по Миколенку, ні по Циганкову. А якби і отримало, то я б зробив все, щоб зберегти Супрягу. Він потрібен нам для вирішення серйозних завдань", – підсумував Ігор Суркіс.