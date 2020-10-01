Київське "Динамо" намагатиметься підсилитися перед матчами Ліги чемпіонів. При цьому команда не планує продавати лідерів команди.

Про трансферні плани "Динамо" розповів президент клубу Ігор Суркіс в коментарі "ТаТоТаке".

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Про Тудора Белуце

Київське "Динамо" планує орендувати в англійського "Брайтона" опорного півзахисника Тудора Белуце. Хоча він не є гравцем основи – минулий сезон провів за молодіжну команду, а також в оренді в нідерландського "Ден Гааг". Однак 21-річний гравець вже має 7 матчів у складі збірної Румунії.

"Наразі не можна говорити про те, що питання закрите, але ми вже відправили в клуб Белуце всі документи і чекаємо реакції. Розраховуємо взяти гравця в оренду до кінця сезону і будемо вносити в контракт право викупу, щоб не упустити футболіста, якщо він добре себе проявить", – заявив Ігор Суркіс.

При цьому президент "Динамо" заявив, що на підписанні цього гравця селекція в команді не закінчиться. Головний тренер команди Мірча Луческу й надалі переглядає кандидатів на деякі позиції.

Про Франа Соля

Покинути команду може іспанський нападник Фран Соль.

"Фран Соль може змінити клуб найближчим часом. Йому потрібна ігрова практика, ми знаходимося в стадії переговорного процесу", – підтвердив Ігор Суркіс.

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Про Супрягу, Циганкова та Миколенка

Натомість інші лідери команди покидати "Динамо" не будуть. Мова, в першу чергу, йде про Владислава Супрягу, якого активно "сватали" в італійські клуби.

"Що стосується Супряги, то я скажу чітко: він не продається. Не слухайте Михайловича, агентів, напів-аферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання. "Динамо" не отримувало офіційних запитів ні по Супрязі, ні по Миколенку, ні по Циганкову. А якби і отримало, то я б зробив все, щоб зберегти Супрягу. Він потрібен нам для вирішення серйозних завдань", – підсумував Ігор Суркіс.