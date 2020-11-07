Київське "Динамо" відчуває значні проблеми перед матчем з "Шахтарем". В команді з кожним днем збільшується кількість футболістів, які заразилися коронавірусом.

Про позитивні тести на коронавірус у Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва повідомляє видання Meta-ratings.com.ua.

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Таким чином кількість інфікованих гравців "Динамо" перед матчем з "Шахтарем" складає 12 гравців. Це два основні воротарі Георгій Бущан та Денис Бойко, захисники Віталій Миколенко та Олександр Караваєв, півзахисники Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Тудор Белуце та Микола Шапаренко, а також нападник Владислав Супряга.

Варто додати, що щодо Супряги в "Динамо" поки офіційно про це не повідомили. Натомість про це заявили в збірній України. І вже викликали до розташування команди Артема Кравця. Форвард вже після інформації про виклик відзначився забитим голом у матчі чемпіонату Туреччини у ворота "Фенербахче".

Та окрім інфікованих, у "Динамо" є кадрова проблема і через травмованих. Від ушкодження відновлюються Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич. Не зіграє і нападник Артем Бєсєдін, який ще досі відбуває дискваліфікацію.

Велика кількість інфікованих гравців була однією з причин, чому "Динамо" звернулося до "Шахтаря" з проханням перенести матч. Однак в донецькому клубі відповіли відмовою.

Матч "Динамо" – "Шахтар" пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" 8-го листопада. Початок гри о 17:00.

У "Шахтаря" таких проблем немає. Гравці, в яких був виявлений коронавірус, вже здали негативний тест. Але перед матчем з "Динамо" "гірники" пройшли позачергове тестування. Все через виявлену інфекцію серед менеджменту клубу.

Єдині гравці, які не зіграють в цьому матчі за "Шахтар" – травмовані Євген Коноплянка, Ісмаїлі та Максим Малишев.