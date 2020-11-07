У матчі між "Олександрією" та "Львовом" у суботу, 7 листопада, все вирішив єдиний гол. Його господарі поля забили з пенальті у середині другого тайму.

Олександрія – Львів 1:0

Гол: Третьяков, 70 (пен)

"Львів" лише у попередньому турі перервав серію з 19 матчів без перемог в УПЛ. Тож на цю гру вийшов майже той самий склад. Єдина зміна – Якимець на фланзі захисту замість Грися.

Водночас "Олімпік" та "Маріуполь" влаштували гольову феєрію в матчі УПЛ: відео

В "Олександрії" замін у складі було значно більше. Але господарі поля й почали активніше. Та особливої гостроти біля воріт Костика не виникало. Можна лише пригадати нереалізований момент Сітало після удару Ковальця та добивання ж Банади одразу. Але півзахисник і у ворота з метра не влучив, і в офсайді опинився.

"Львів" же в атаці виглядав беззубо. І не лише в першому таймі. Єдиний момент на всю гру, який заставив понервувати вболівальників "Олександрії" – це кутовий, коли гості намагалися забити "сухий лист" прямим ударом від прапорця. Але Паньків виявився готовим до такого удару.

Все у матчі вирішив гол з пенальті. Його на 70-й хвилині призначив арбітр за гру рукою у власному штрафному Кравчука. Костик хоч і вгадав напрям польоту м'яча після удару Третьякова, але дотягнутися до нього не зумів.

Відео пенальті у ворота "Львова"

Ця перемога закріпила "Олександрію" всередині турнірної таблиці. "Львів" же і надалі серед аутсайдерів УПЛ, посідаючи 13-е місце.