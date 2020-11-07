У суботу, 7 листопада, "Олімпік" та "Маріуполь" зіграли черговий матч УПЛ. Він закінчився у результативну нічию 3:3. А врятуватися від поразки "Олімпіку" вдалося аж на четвертій компенсованій хвилині.

Олімпік – Маріуполь 3:3

Голи: Беніто, 36, Політило, 79, Каргбо, 90+4 – Сікан, 44 (пен), Мішньов, 45+2 (пен), Танковський, 73

Обидві команди показали атакувальний футбол. "Олімпік" за матч завдав 15 ударів по воротах (з них сім – у площину воріт). Гості на це відповіли своїми одинадцятьма ударами (і теж сім з них – у площину).

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Така активні призвела до того, що воротарям часто доводилося вступати в гру. Підстраховували і захисники. Снурніцин у підкаті вибив м'яч вже з лінії воріт після удару Сікана.

А коли і вони вже не могли рятувати, на допомогу приходив каркас воріт. Так було і після удару Шахаба – м'яч влучив у перекладину. "Маріуполь" на це відповів ударом Сікана після подачі з кутового – стійка.

Та все ж обоє гравців приклалися до перших голів своєї команди в цьому матчі. Спочатку на 36-й хвилині Шахаб завдав дальнього та потужного удару. Гальчук його відбив. Та першим на добиванні опинився Беніто, і низом відправив м'яч у ворота.

"Маріуполь" же перед самою перерваою не лише зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. Обидва голи було забито з пенальті. Спочатку захисники "Олімпіка" проґавили забігання Горбунова у штрафний після пасу з центру поля. Зупинив його лише Кичак, збивши у штрафному. Тож у його ворота призначили пенальті. Пробивати пішов Сікан і не схибив. Це його перший гол в УПЛ.

А за хвилину вже Сікана збили у штрафному. Грубого фолу проти гравця не було, але в цьому епізоді нападник отримав ушкодження, тож поле він покинув за допомогою медиків. І на другий тайм вже не вийшов. А пенальті реалізував Мішньов.

У другому таймі обидві команди теж чимало атакували. І першому забити вдалося саме гравцям "Маріуполя". Танковський підхопив м'яч майже у центрі поля і дійшов з ним до меж штрафного. А вже звідти завдав удару – точно в кут воріт. Кичак зі стрибком запізнився.

Пропущений гол дещо деморалізував гравців "Олімпіка". Але невдовзі їм вдалося скоротити відставання. Політило вдало зіграв на добиванні під час атаки, коли його ніхто не оберігав у штрафному майданчику.

Вирвати нічию в цьому матчі "Олімпік" зумів завдяки атаці вже у компенсований арбітром час. Романовський віддав у штрафний на Беніто, гравець прорвався до воріт, після чого віддав пас на Каргбо. І вже нападник відправив м'яч у порожні ворота.

Матч закінчився внічию, а команди залишилися у середині турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Олімпік – Маріуполь