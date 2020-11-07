Збірна України з гандболу зазнала поразки у матчі проти Росії у кваліфікації Чемпіонату Європи. Це був другий поспіль матч між цими командами.

Збірна України та Росії потрапили в одну групу відбору на Чемпіонат Європи (разом з Чехією та Фарерськими островами). Але ні в Україні, ні в Росії матчі між собою команди провести не могли. Тож було вирішено, що обидва матчі збірні зіграють на нейтральному полі. Таким майданчиком обрали Мінськ.

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Перший матч 5 листопада, в якому господарями були українці, закінчився внічию 27:27. Нашій збірній лише наприкінці зустрічі вдалося уникнути поразки.

Та у другому матчі українці таки поступилися. Хоча саме наші гандболісти краще розпочали гру та повели у рахунку. Але з середини першого тайму росіяни вийшли вперед. І до кінця матчу українці були у ролі наздоганяючих. Хоча на перерву пішли за мінімального відставання.

У другому таймі картина гри мало чим змінилася. Росіяни кожен разу були попереду (одного разу вони вели в рахунку +7), українці кожен раз скорочували відставання. Та врятуватися від поразки цього разу не вдалося.

Росія – Україна 30:28

Наступні матчі збірна України проведе вже у 2021 році. Спочатку в березі зіграє два матчі проти фарерських островів (10 березня – вдома, а 13 березня – на виїзді). А після цього два матчі проти Чехії (28 квітня – вдома, 2 травня – в гостях).

На Чемпіонат Європи з групи вийдуть дві збірні, які посядуть перші місця. А також чотири найкращі команди, які посіли третє місце у своїх групах (таких груп є вісім).