Чернігівська "Десна" та "Минай" зіграли матч чемпіонату України в суботу, 7 листопада. Гра закінчилася мінімальною перемогою гостей завдяки скандальному голу.

Десна – Минай 1:0

Гол: Будківський, 80

Нереалізований пенальті: Нурієв, 7 (Минай)

Водночас "Олександрія" перемогла "Львів" завдяки голу з пенальті: відео

Цей матч команди провели в Києві, адже Чернігів потрапив до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки.

Попри статус гостей, "Минай" краще розпочав цю гру. І вже на сьомій хвилині отримав право на пенальті – м'яч влучив у руку Гітченку у штрафному майданчику. Пробивати пішов Нурієв, і з позначки влучив у стійку воріт. А вже від неї м'яч вилетів у поле.

Щось небезпечну створити попереду "Десна" зуміла лише всередині першого тайму. Але забити після подачі зі штрафного не зуміла.

Натомість гості і надалі тиснули. Моменти змарнували той же Нурієв (впав у штрафному), Книш (пробив вище) та Ткачук (Паст відбив небезпечний удар).

Дещо вирівняти гру "Десна" зуміла вже у другому таймі. І Картушов навіть мав можливість відзначитися, пробиваючи з гострого кута. Але не влучив. У протилежних воріт не влучив і Кожанов. Він не то пробивав, не то прострілював, але паст зумів зачепити м'яч.

Єдиний гол в матчі було забито на 80-й хвилині. Конопля підхопив м'яч поблизу чужого штрафного, після чого зробив ривок туди та прострелив на Будківського. нападник в один дотик відправив м'яч у ворота. От тільки Будківський в цей момент перебував в офсайді. І це був не той випадок, коли положення поза грою було міліметрове – гравець "Десни" на цілий корпус був попереду суперників. Але 27-літній арбітр Роман Блавацький, для якого це був перший матч в УПЛ, зарахував взяття воріт.

Згодом "Минай" ще мав можливість зрівняти рахунок, але Паст не дав забити у свої ворота.

Відеоогляд матчу Десна – Минай

Тож "Десна" перемагає та підіймається на третє місце в турнірній таблиці. "Минай" же на дванадцятій сходинці.