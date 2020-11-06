Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

COVID-19 перехворів співведучий "Великого футболу" В'ячеслав Шевчук. Підозри на цю хворобу підтвердилися у Віктора Леоненка. Про це Денисов розповів у програмі "Денисов Time".

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У нас в редакції складна ситуація. Ми не можемо записувати футболістів. Всі учасники єврокубків закрилися і замкнулися. В принципі, правильно роблять. З футболістами записати інтерв'ю практично неможливо.

"У нас самих на каналі, насправді, дуже складна ситуація. У нас через одного хворіють в студії. Підтвердився, на жаль, через деякий час, коронавірус у Віктора Леоненка. У нього COVID, і цієї неділі на передачу "Великий Футбол" він прийти не зможе. COVID також у Володимира Крамара, у Ігоря Бурбаса", – сказав Денисов.

Цікаво, що результат тесту Олександр отримав по електронній пошті за 17 хвилин до завершення програми, яка виходить у прямому ефірі.