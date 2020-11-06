Пресслужба УЄФА оголосила переможця в голосуванні на найкращий забитий м'яч третього туру групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА.

Найкращим визнано гол 20-річного півзахисника "Краснодара" Магомеда-Шапі Сулейманова у ворота іспанської "Севільї" (2:3), пише офіційний сайт УЄФА.

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Хавбек прекрасним ударом зі штрафного відправив м'яч точно в кут воріт.

Відео голу Сулейманова

На нагороду також претендували три голи – це дальній постріл форварда гладбахської "Боруссії" Алассана Плеа в матчі з "Шахтарем" (6:0), м'яч Лаутаро Мартінеса в грі з мадридським "Реалом" (2:3), а також майстерний гол після шикарної передачі п'ятою від Луїша Діаса в грі "Порту" – "Марсель" (3:0).