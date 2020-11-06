Київське "Динамо" хотіло перенести матч 9-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря". Поєдинок між грандами українського футболу відбудеться у неділю, 8-го листопада.

За інформацією телеграм-каналу "Динамо Киев Inside", з ініціативою перенести гру виступило керівництво "Динамо". "Шахтар" начебто відмовився переносити матч.

До теми Матч з "Динамо" найважливіший у сезоні, – лідер "Шахтаря"

Керівництво київського "Динамо" зверталося до "Шахтаря" у вівторок з проханням про можливе перенесення матчу. Розуміння не знайшли,

– мовиться у повідомленні.

Матч "Динамо" – "Шахтар" пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" 8-го листопада. Початок гри о 17:00.

Ймовірно, "Динамо" хотіло перенести матч через серйозні кадрові проблеми. Як відомо, у київському клубі спалах COVID-19. Коронавірус виявили у восьми футболістів:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Денис Гармаш

Міккель Дуелунд

Олександр Караваєв

Віталій Миколенко

Георгій Цитаїшвілі

Микола Шапаренко.

"Динамо" – лідер чемпіонату України після 8 турів. Кияни набрали 20 очок та на 4 бали випереджають "Шахтар".