"Динамо" просило перенести матч з "Шахтарем"
Київське "Динамо" хотіло перенести матч 9-го туру чемпіонату України проти "Шахтаря". Поєдинок між грандами українського футболу відбудеться у неділю, 8-го листопада.
За інформацією телеграм-каналу "Динамо Киев Inside", з ініціативою перенести гру виступило керівництво "Динамо". "Шахтар" начебто відмовився переносити матч.
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Керівництво київського "Динамо" зверталося до "Шахтаря" у вівторок з проханням про можливе перенесення матчу. Розуміння не знайшли,
– мовиться у повідомленні.
Ймовірно, "Динамо" хотіло перенести матч через серйозні кадрові проблеми. Як відомо, у київському клубі спалах COVID-19. Коронавірус виявили у восьми футболістів:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Денис Гармаш
- Міккель Дуелунд
- Олександр Караваєв
- Віталій Миколенко
- Георгій Цитаїшвілі
- Микола Шапаренко.
"Динамо" – лідер чемпіонату України після 8 турів. Кияни набрали 20 очок та на 4 бали випереджають "Шахтар".
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