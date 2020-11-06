Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Супряга перед матчем з "Шахтарем" заразився коронавірусом.

Про це інформує телеграм-канал "Таємниці футболу".

До слова Матч з "Динамо" найважливіший у сезоні, – лідер "Шахтаря"

Також стало відомо, що COVID-19 діагностований гендиректору "Шахтаря" Сергію Палкіну. Офіційно інформація поки не підтверджена.

Раніше керівництво київського "Динамо" зверталося до "Шахтаря" у вівторок, 3 листопада, з проханням про можливе перенесення матчу цих команд. Причиною є велика кількість інфікованих коронавірусом футболістів київської команди. У донецькому клубі на пропозицію про перенесення відповіли відмовою.

Матч "Динамо" – "Шахтар" пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" 8-го листопада. Початок гри о 17:00.

Хто захворів у "Динамо"

Як відомо, у київському клубі спалах COVID-19. Коронавірус виявили у восьми футболістів:

Денис Бойко

Георгій Бущан

Денис Гармаш

Міккель Дуелунд

Олександр Караваєв

Віталій Миколенко

Георгій Цитаїшвілі

Микола Шапаренко.

"Динамо" – лідер чемпіонату України після 8 турів. Кияни набрали 20 очок та на 4 бали випереджають "Шахтар".