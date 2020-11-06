Єдиний нападник "Динамо" Супряга захворів на COVID-19 перед матчем з "Шахтарем", – ЗМІ
Форвард київського "Динамо" та збірної України Владислав Супряга перед матчем з "Шахтарем" заразився коронавірусом.
Про це інформує телеграм-канал "Таємниці футболу".
До слова Матч з "Динамо" найважливіший у сезоні, – лідер "Шахтаря"
Також стало відомо, що COVID-19 діагностований гендиректору "Шахтаря" Сергію Палкіну. Офіційно інформація поки не підтверджена.
Раніше керівництво київського "Динамо" зверталося до "Шахтаря" у вівторок, 3 листопада, з проханням про можливе перенесення матчу цих команд. Причиною є велика кількість інфікованих коронавірусом футболістів київської команди. У донецькому клубі на пропозицію про перенесення відповіли відмовою.
Хто захворів у "Динамо"
Як відомо, у київському клубі спалах COVID-19. Коронавірус виявили у восьми футболістів:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Денис Гармаш
- Міккель Дуелунд
- Олександр Караваєв
- Віталій Миколенко
- Георгій Цитаїшвілі
- Микола Шапаренко.
"Динамо" – лідер чемпіонату України після 8 турів. Кияни набрали 20 очок та на 4 бали випереджають "Шахтар".
Поділитися новиною