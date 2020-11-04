Український боксер Олександр Усик уже в наступному поєдинку хоче битися за чемпіонський титул WBO. Українець дізнався потенційного суперника на титульний бій.

Усик може зустрітися з Дюбуа

Суперник Усика визначиться після того, як чемпіон WBO Ентоні Джошуа прийме рішення щодо титулу. Якщо британець відмовиться захищати пояс проти Усика, то титул стане вакантним. За таких обставин суперником Усика може стати Дюбуа, інформує Talk Sport.

До речі Джошуа 100% поб'ється з Усиком

Френк Уоррен, промоутер Дюбуа, прокоментував можливість проведення поєдинку між Усиком і його клієнтом.

Даніель зараз посідає друге місце в рейтингу WBO, а Усик – обов'язковий претендент для Джошуа. Ентоні говорить про те, що швидше звільнить титул, ніж поб'ється з Усиком. Я не знаю, чи зробить він це, але якщо так і буде, то це означає, що Даніель поб'ється з Усиком,

– сказав промоутер.

Уоррен звернув увагу, що Дюбуа ще потрібно перемогти Джо Джойса 28 листопада. Промоутер обіцяє організувати поєдинок Дюбуа та Усика, якщо це буде можливо.

Що відомо про Дюбуа? 23-річний британський боксер. На професійному ринзі Дюбуа провів 15 поєдинків і всі виграв. 14 бої Даніель закінчив нокаутом.

Ще одним претендентом на бій за титул WBO з Усиком є Джозеф Паркер з Нової Зеландії.

Про це його промоутер Девід Хіггінс заявив у коментарі Sky Sports. Однак для цього Паркеру треба перемогти Джуніора Фа та піднятися в рейтингу WBO. Поки ж він посідає третє місце.