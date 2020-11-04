Колишній лідер збірної Аргентини Дієго Марадона переніс термінову операцію на головному мозку. У 60-річного Марадони раніше діагностували субдуральну гематому.

Про це повідомив його особистий лікар Леопольд Луці, який сам знаходився біля операційного столу. Слова лікаря цитує tn.com.ar.

Дивіться також Марадона потрапив у лікарню після святкування 60-річчя

"Через півтори години операції ми вирішили проблему Дієго. Все пройшло добре, тепер він залишиться під наглядом. Операція була важливим етапом, але набряк вже пройшов. Марадона не спить і зможе видужати", – сказав Луці.

Як Марадона потрапив у лікарню

Марадону відвезли у лікарню поблизу Буенос-Айреса на прохання його особистого лікаря. Останній вирішив, що там буде простіше оцінити загальний стан здоров'я ексфутболіста.

Госпіталізація відбулася ще 2-го листопада: через три дні після того, як Марадона відзначив 60-річчя.

Близькі до Марадони люди запевнили, що припущення про те, що Дієго заразився COVID-19, не відповідають дійсності.

Десятки фанатів клубу зібралися в лікарні з вечора понеділка, розмахуючи прапорами і тримаючи плакати з посланнями на підтримку, чекаючи новин про здоров'я Марадони.