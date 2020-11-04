Харківська футбольна команда "Житлобуд-2" перемогла вірменський клуб "Алашкерт" у жіночій Лізі чемпіонів.

Матч першого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів завершився з рахунком 9:0 на користь українок, пише 24 канал.

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Харків'янки з початку матчу нав'язали свою гру і вже на 6 хвилині Анастасія Філенко відкрила рахунок. До кінця першого тайму "Житлобуд-2" ще двічі розписався у воротах вірменського клубу – спочатку Яна Калініна реалізувала пенальті, а потім Малахова довела рахунок до 3:0.

Одразу після перерви у воротах "Алашкерта" знову відзначилася Яна Калініна. На 50-й хвилині Юлія Титова реалізувала пенальті, а на 56-й вже шостий гол харків’янок у ворота вірменського клубу забила Вероніка Андрухів.

Наприкінці матчу Натія Панцулая оформила хет-трик, забивши у ворота "Алашкерта" три голи – на 78-й, 81-й та 87 хвилинах.

Житлобуд-2 – Алашкерта відеоогляд матчу