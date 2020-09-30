П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна пробилася у третє коло Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос). Світоліна у важкому матчі здолала опір 178-ї ракетки світу Ренати Сарасуи з Мексики.

Еліна Світоліна – Рената Сарасуа 2:1 (6:3, 0:6, 6:2)

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Українка перемогла мексиканку за підсумками трьох сетів. Матч тривав понад півтори години. Про це повідомляє 24 канал.

Хід гри

Українка агресивно увійшла в гру та виграла чотири поспіль гейми. У шостому геймі мексиканка зробила брейк і майже зрівняла рахунок. Та за рахунку 5:3 на користь Світоліної українка зробила ще один брейк і виграла сет.

Початок другої партії виявився жахливим для Еліни. Мексиканка зробила брейк, після чого виграла два наступні гейми під нуль – 3:0.

У четвертому геймі Еліна виграла розіграш, але не змогла поборотися за подачу суперниці – 4:0. Згодом 23-річна мексиканка виграла ще два гейми та розгромила українку 6:0.

Старт вирішального сету виявився непростим для Еліни: вона змушена була відігравати брейк-пойнти, що їй і вдалося. Старання українки захистити свою подачу були винагороджені в наступному геймі.

Світоліна зробила важливий брейк та повела 2:0. Та розвинути успіх 26-річна Еліна не змогла, програвши два наступні гейми – 2:2.

Гойдалки у матчі продовжувалися і Світоліна знову вистрілила брейком та повела 5:2. У підсумку українка дотиснула мексиканку – 6:2.

У третьому колі Світоліна зіграє проти переможця пари Астра Шарма (Австралія) – Єкатєріна Александрова (Росія).