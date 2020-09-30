30 вересня "Баварія" та дортмундська "Боруссія" визначили переможця Суперкубку Німеччини з футболу. Матч видався багатим на голи, а тріумфатором стала команда з Мюнхена.

Боруссія Дортмунд – Баварія 2:3

Голи: Брандт, 39, Голанд, 55 – Толіссо, 18, Мюллер, 32, Кімміх, 82

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"Баварія" в серпні стала переможцем Ліги чемпіонів, а минулого тижня виграла ще й Суперкубок УЄФА. Однак минулої неділі несподівано програла в другому турі Бундесліги "Хоффенхайму" з великим рахунком 1:4 і, тим самим, перервала свою рекордну 23-матчеву переможну серію в офіційних поєдинках.

Що стосується "Боруссії", то віцечемпіони Німеччини в новому чемпіонаті виграли вдома у своїх одноклубників з Менхенгладбаха 3:0 і зазнали поразки в гостях від "Аугсбурга" 0:2.

Першими рахунок у матчі відкрили мюнхенці. Гол забив Толіссо. Швидка контратака "Баварії" почалася від своїх воріт після кутового. Девіс підібрав м'яч і Толіссо втік від захисників і останній чітко реалізував вихід один на один.

Відео голу Толіссо

Згодом підопічні Фліка подвоїли перевагу у матчі завдяки голу Мюллера. Девіс зліва виконав чудову передачу на кут воротарського майданчика, де вище захисника вистрибнув Мюллер і головою точно поклав м'яч під праву штангу.

Відео голу Мюллера

Втім, ще до перерви "джмелі" відквитали один м'яч. Ноєр невдало розіграв м'яч зі своїм захисником. "Боруссія" перехопила м'яч, а Голанд зробив гольовий пас Брандту, який пробив без шансів воротареві "Баварії".

Відео голу Брандта

Після перерви Голанд вже зрівняв рахунок у зустрічі. Знову необережно зіграли на своїй половині поля гравці "Баварії", зокрема Хаві Мартінес. "Боруссія" м'яч перехопила і Голанд, вискочивши до воріт пробив сильно і точно.

Відео голу Голанда

Все ж сильнішою у протистоянні стала "Баварія". На 82-й хвилині Ділейні в центрі поля помилився і втратив м'яч. Кімміх віддав пас на Левандовскі, отримав відповідну передачу і з лінії штрафного пробив по воротах. Хітц м'яч відбив, але набігший Кімміх в падінні добив м'яч у сітку воріт. 2:3.

Відео голу Кімміха