Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу
У середу, 30-го вересня, відбувається стадія 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Результати матчів – читайте у матеріалі Спорт 24.
Гірник-Спорт – Дніпро-1 3:5
Голи: Карась, 25, Суханов, 43 (п), Герасимець, 51 – Довбик, 16, 98, 110, Батагов, 23, Булеца, 39,
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Полісся – Минай 1:2
Голи: Прокопчук, 45+4 – Шевченко, 5 (авт), Саків, 58
Вікторія – Маріуполь 1:3
Голи: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1
Інші матчі, які відбудуться 30 вересня
Верес – Миколаїв
Епіцентр Дунаївці – Агробізнес
Кривбас – Нива Вінниця
Ворскла – Львів
Десна – Рух
Прикарпаття – Колос
Олександрія – Інгулець
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