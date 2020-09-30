Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу 16:56, - Читать новость на русском Кубок України: результати матчів 1/16 фіналу / facebook.com/fcdynamoua У середу, 30-го вересня, відбувається стадія 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Результати матчів – читайте у матеріалі Спорт 24. Гірник-Спорт – Дніпро-1 3:5 Голи: Карась, 25, Суханов, 43 (п), Герасимець, 51 – Довбик, 16, 98, 110, Батагов, 23, Булеца, 39, Дивіться також "Динамо" у божевільній серії пенальті здобуло Кубок України: відео Полісся – Минай 1:2 Голи: Прокопчук, 45+4 – Шевченко, 5 (авт), Саків, 58 Вікторія – Маріуполь 1:3 Голи: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1 Інші матчі, які відбудуться 30 вересня Верес – Миколаїв Епіцентр Дунаївці – Агробізнес Кривбас – Нива Вінниця Ворскла – Львів Десна – Рух Прикарпаття – Колос Олександрія – Інгулець

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