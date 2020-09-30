Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав у команду гравця "Ференцвароша" Олександра Зубкова. Хавбек замінить Олександра Зінченка.

Зубков довикликаний у збірну України через ушкодження гравця англійського "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Про це повідомляє сайт УАФ.

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Повідомляється, що травми не дозволить Зінченку взяти участь у підготовці збірної України до жовтневих поєдинків.

Тому Андрій Шевченко вирішив довикликати до лав національної команди півзахисника угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова.

Зубков може дебютувати за Україну

Хавбек угорського клубу був і у вересневому списку Шевченка, але пропустив збір через відсутність ігрового тонусу.

Зубков може дебютувати за збірну України у жовтні.

До речі Шевченко викликав до збірної України 28 гравців, є один новачок

Календар матчів збірної України у 2020 році