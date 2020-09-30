Шевченко викликав у збірну України дебютанта замість травмованого Зінченка
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав у команду гравця "Ференцвароша" Олександра Зубкова. Хавбек замінить Олександра Зінченка.
Зубков довикликаний у збірну України через ушкодження гравця англійського "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Про це повідомляє сайт УАФ.
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Повідомляється, що травми не дозволить Зінченку взяти участь у підготовці збірної України до жовтневих поєдинків.
Тому Андрій Шевченко вирішив довикликати до лав національної команди півзахисника угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова.
Зубков може дебютувати за Україну
Хавбек угорського клубу був і у вересневому списку Шевченка, але пропустив збір через відсутність ігрового тонусу.
Зубков може дебютувати за збірну України у жовтні.
До речі Шевченко викликав до збірної України 28 гравців, є один новачок
Календар матчів збірної України у 2020 році
- Франція – Україна. 7 жовтня 2020 року. Сен-Дені, "Стад де Франс".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Польща – Україна. 11 листопада. Хожув, "Сілезький стадіон"
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена".