Український нападник "Гента" Роман Яремчук не зіграє проти київського "Динамо" в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українець не полетить з командою до Києва в зв'язку з травмою, отриманою в першій грі з "біло-синіми". Пошкодження стегна виходить від проблем Яремчука зі спиною, повідомляє Het Nieuwsblad.

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Також повідомляється, що Яремчук сподівається залишити "Гент" до кінця трансферного вікна, тому не хоче ризикувати здоров'ям і має намір повністю залікувати травму напередодні можливого трансферу.

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