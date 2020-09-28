Українець Яремчук не зіграє проти "Динамо" у Лізі чемпіонів: ЗМІ назвали причину
Український нападник "Гента" Роман Яремчук не зіграє проти київського "Динамо" в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Українець не полетить з командою до Києва в зв'язку з травмою, отриманою в першій грі з "біло-синіми". Пошкодження стегна виходить від проблем Яремчука зі спиною, повідомляє Het Nieuwsblad.
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Також повідомляється, що Яремчук сподівається залишити "Гент" до кінця трансферного вікна, тому не хоче ризикувати здоров'ям і має намір повністю залікувати травму напередодні можливого трансферу.
Травма Яремчука: що відомо
- 23-го вересня у матчі плей-офф Ліги чемпіонів травмувався нападник збірної України Роман Яремчук.
- Футболіст бельгійського "Гента" зазнав травми у матчі проти київського "Динамо".
- Яремчук покинув поле на 22-й хвилині, адже не зміг продовжити гру. Яка травма в Яремчука – поки не відомо.
- У першому матчі "Динамо" перемогло "Гент" (2:1).
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