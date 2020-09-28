Українська тенісистка Катеріна Завацька (WTA 112) ледь не створила сенсацію у першому колі Ролан Гаррос. Українська тенісистка у драматичному матчі програла восьмій ракетці світу нідерландці Кікі Бертенс.

Катеріна Завацька – Кікі Бертенс 1:2 (6:2, 2:6, 0:6)

До речі Ястремська сенсаційно вилетіла з Ролан Гаррос, програвши 788-й ракетці світу

Тенісистки провели на корті понад дві години та визначили долю путівки за підсумком трьох сетів. Про це повідомляє 24 канал.

Хід поєдинку

20-річна українка потужно розпочала матч, зробивши брейк у другому геймі. Катаріна повела 3:0 і змогла збільшити перевагу до 5:1. У сьомому геймі Бертенс спробувала закласти фундамент для камбеку.

На вісім років старша Бертенс зробила зворотний брейк та навіть відіграла два сет-пойнти. Та в наступному геймі на подачі Кікі українці вдалося виграти сет, хоча Бертенс відіграла ще 5 сет-пойнтів.

У другому сеті Завацька зуміла зробити два брейки, але цього було замало, щоб виграти партію. Українка не виграла жодного гейму на своїй подачі і Бертенс вирівняла рахунок по партіях.

У третьому сеті українка не витримала напруги й досвідчена Бертенс вирвала перемогу. Запорукою успіху нідерландки стали три брейки та стабільна гра на своїй подачі.