П'ята ракетка світу українка Еліна Світоліна 28-го вересня стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос). Еліна перемогла 89-у ракетку світу – росіянку Варвару Грачову.

Еліна Світоліна – Варвара Грачова 2:0 (7:6, 6:4)

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Про це повідомляє 24 канал.

Хід протистояння

Українка впевнено розпочала поєдинок: Світоліна виграла чотири поспіль гейми. Однак українка не зовсім впевнено грала на своїй подачі.

Росіянка у кожному геймі мала брейк-пойнти і почали ними користуватися. У підсумку 20-річна Грачова зрівняла рахунок – 4:4.

Уже в наступному геймі Еліна схилила шальки терезів на свою сторону. 26-річна українка зробила третій у сеті брейк, але не змогла подати на сет.

Тенісистки ще раз обмінялися брейками і справа дійшла до тай-брейку. На ньому більш успішною була Світоліна й вирвала перемогу в сеті.

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На старті партії Світоліна двічі програла на своїй подачі й дозволила росіянці вирватися вперед. У 7-у геймі українка програвала на своїй подачі 15:40, але змогла відігратися.

Далі Еліна виграла ще два гейми та вперше у сеті вийшла вперед – 5:4. У 10-у геймі Світоліна зробила брейк та виграла матч на подачі Грачової.

У наступному раунді суперницею Світоліної стане мексиканка Рената Сарасуа, яка посідає 178 місце у рейтингу WTA.