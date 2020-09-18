У п'ятницю, 18 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу кубка України. Тут своїх суперників дізналися й 11 команд, які виступають в УПЛ.

На цій стадії зіграють 22 команди. 11 з них – це переможці попереднього етапу кубка України. До них приєдналися 11 команд УПЛ. Жереб був сліпий, тож на цій стадії турніру між собою могли зіграти клуби з одної ліги, в тому числі й УПЛ.

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Так і сталося. Одразу в трьох матчах між собою зіграють команди УПЛ.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

Полісся – Минай

Прикарпаття – Колос

Ворскла – Львів

Олександрія – Інгулець

Кривбас – Нива (Вінниця)

Епіцентр – Агробізнес

Верес – Миколаїв

Гірник-Спорт – Дніпро-1

Десна – Рух

Вікторія – Маріуполь

ВПК-Арго – Олімпік

Матчі 1/16 фіналу кубка України заплановані на 30 вересня.

Варто додати, що в жеребкуванні взяли участь 11 з 14 команд УПЛ. Три клуби отримали значну перевагу. Луганська "Зоря" розпочне виступи зі стадії 1/8 фіналу (базова дата матчу 2 грудня).

Натомість "Шахтар" та "Динамо", як чемпіон України та володар Кубка відповідно, аж зі стадії чвертьфіналу. Матчі цього етапу відбудуться вже у 2021 році.