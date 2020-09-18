За підсумками єврокубкового тижня Україна скоротила відставання від Туреччини і Австрії в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перемоги "Динамо" над АЗ в Лізі чемпіонів і Колоса над Арісом в Лізі Європи принесли в національну скарбничку кожна по 1,5 очка (в кваліфікаційних раундах, що складаються з одного матчу, за перемогу дають 1,5 очка, за нічию – 1, за поразку – 0,5), пише 24 канал.

Як це було Український "Колос" з перемоги над "Арісом" дебютував у Лізі Європи: відео

Якщо до цього додати чотири бонусних очка "Шахтаря" за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів (туди донецький клуб потрапив автоматично), маємо в сумі 7 пунктів, що трансформується в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 1,4 бала (7 очок ділимо на 5 клубів).

У рейтингу Україна залишається на 12-й позиції, відстаючи від Туреччини на тих же 0,500 бала і трохи наблизившись до Австрії (мінус 1,925).

Але потрібно поглядати і назад, де хід набирає Шотландія (відстає від нас на 0,575 бала або 2,5 очка).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Що ми маємо

12 позиція в таблиці коефіцієнтів УЄФА має квоту в єврокубках на літо 2022 роки з п'яти клубів: два – в Лізі чемпіонів (один – у другому кваліфікаційному, один – в плей-офф раунді кваліфікації ), один – в Лізі Європи (в плей-офф раунді) і два – в Лізі конференцій (один – у другій кваліфікації і один – в третій).