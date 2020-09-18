Головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко подав у відставку. Разом з Михайленком йде весь тренерський штаб.

Про це він заявив на післяматчевій пресконференції після поразки в матчі 3-го туру УПЛ з Маріуполем (1:2), повідомляє 24 канал.

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Мені потрібно зробити заяву – з хлопцями в роздягальні я вже поговорив, тепер настав час сказати про це на прес-конференції.

"Старт не такий, як ми хотіли, щось йде не так. Тому, напевне, настав час іти, перегорнути сторінку. Як би це прикро не звучало, я провів понад 20 клубів у цьому клубі, як гравець і як тренер. Ми з моїм тренерським штабом йдемо. Хочу подякувати всім вболівальникам, керівництву, президенту Андрію Русолу і всім хлопцям, які були поряд. Зараз настав час кораблю змінити капітана", – заявив Михайленко

Додамо, що дніпряни жахливо почали новий розіграш чемпіонату України – всього одне очко в трьох турах.

Претендентами на пост нового наставника "Дніпра-1" називалися екснаставник "Карпат" Ігор Йовічевіч і російський фахівець Сергій Ташуєв.

Кар'єра Михайленка у "Дніпро-1"

Дмитро Михайленко працював головним тренером Дніпра-1 з моменту заснування клубу, пройшов з командою Другу і Першу ліги, а також дебютував в минулому сезоні в УПЛ.