Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Володар титулу WBO International в легкій вазі проведе наступний бій 8 жовтня.

Берінчик проведе захист титулу

Промоутерська компанія K2 Promotions анонсувала вечір боксу на 8 жовтня 2020 року. У головному поєдинку виступить непереможний Денис Берінчик.

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Український боксер проведе захист поясу WBO International. Суперник Дениса поки невідомий.

Окрім Берінчика, участь у вечорі боксу візьмуть Максим Бурсак, Василь Чоботар та чемпіон України Мішико Беселія.

Подія відбудеться в заміському комплексі "Equides club" в селі Лісники Київської області. Трансляція буде на сервісі MEGOGO.