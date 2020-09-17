Денис Берінчик повертається у ринг: дата поєдинку
Український боксер Денис Берінчик повертається у ринг. Володар титулу WBO International в легкій вазі проведе наступний бій 8 жовтня.
Берінчик проведе захист титулу
Промоутерська компанія K2 Promotions анонсувала вечір боксу на 8 жовтня 2020 року. У головному поєдинку виступить непереможний Денис Берінчик.
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Український боксер проведе захист поясу WBO International. Суперник Дениса поки невідомий.
Окрім Берінчика, участь у вечорі боксу візьмуть Максим Бурсак, Василь Чоботар та чемпіон України Мішико Беселія.
Подія відбудеться в заміському комплексі "Equides club" в селі Лісники Київської області. Трансляція буде на сервісі MEGOGO.
Що відомо про Берінчика?Українець провів 13 поєдинків на професійному ринзі і всі виграв. Попередній раз Денис виходив на ринг 22 лютого, коли переміг аргентинця Ектора Сармієнто. Денис – срібний призер Олімпійських ігор-2012.
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