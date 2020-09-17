Нападник "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде покинув донецький клуб. Нігерійський футболіст продовжить кар'єру в Туреччині, де виступатиме за "Сівасспор" на правах оренди. Також лави "гірників" покинув Данило Сікан.

"Сівасспор" 17 вересня офіційно оголосив про підписання нападника "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде.

До речі "Шахтар" отримав пропозицію продати одного з іноземних лідерів команди

Орендна угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, Olarenwaju Kayode’nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.



https://t.co/lVFvAXF3TA pic.twitter.com/NSO7HglKrf — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 17, 2020

Кайоде залишається у Туреччині

Минулий сезон Кайоде також провів у чемпіонаті Туреччини. Нігерієць виступав за "Газішехіре Газіантепе" на правах оренди.

Повідомлялося, що клуб був зацікавлений у тому, щоб зберегти гравця. Але призупинив переговори з "Шахтарем" через високі вимоги нападника по зарплаті.

Кайоде забив 10 голів у 29 матчах. Transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйона євро. Контракт Кайоде з "Шахтарем" чинний до літа 2023 року.

Сікан перейшов у "Маріуполь"

Чемпіон світу 2019 року у складі збірної України U-20 Данило Сікан також розпочне сезон не в "Шахтарі".

Маріупольський клуб вніс форварда у заявку на сезон. Це зазначено на сайті УПЛ. На офіційних сайтах клубів інформації про перехід поки немає.

19-річний Сікан вже виступав за "Маріуполь" на правах оренди в сезоні 2018/2019.