"Шахтар" покинули два нападники: чемпіон світу Сікан отримав новий клуб
Нападник "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде покинув донецький клуб. Нігерійський футболіст продовжить кар'єру в Туреччині, де виступатиме за "Сівасспор" на правах оренди. Також лави "гірників" покинув Данило Сікан.
"Сівасспор" 17 вересня офіційно оголосив про підписання нападника "Шахтаря" Оларенваджу Кайоде.
До речі "Шахтар" отримав пропозицію продати одного з іноземних лідерів команди
Орендна угода розрахована до кінця сезону 2020/21.
Кайоде залишається у Туреччині
Минулий сезон Кайоде також провів у чемпіонаті Туреччини. Нігерієць виступав за "Газішехіре Газіантепе" на правах оренди.
Повідомлялося, що клуб був зацікавлений у тому, щоб зберегти гравця. Але призупинив переговори з "Шахтарем" через високі вимоги нападника по зарплаті.
Кайоде забив 10 голів у 29 матчах. Transfermarkt оцінює його у 2,5 мільйона євро. Контракт Кайоде з "Шахтарем" чинний до літа 2023 року.
Сікан перейшов у "Маріуполь"
Чемпіон світу 2019 року у складі збірної України U-20 Данило Сікан також розпочне сезон не в "Шахтарі".
Маріупольський клуб вніс форварда у заявку на сезон. Це зазначено на сайті УПЛ. На офіційних сайтах клубів інформації про перехід поки немає.
19-річний Сікан вже виступав за "Маріуполь" на правах оренди в сезоні 2018/2019.