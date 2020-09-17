Український футбольний клуб "Колос" із села Ковалівка 17-го вересня дебютував у Лізі Європи. У другому кваліфікаційному раунді "Колос" переміг грецький "Аріс" та пройшов у наступний раунд.

Аріс – Колос 1:2

Голи: Гама, 55 – Новак, 47, Антюх, 62

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Ще не так давно "Колос" був командою першої ліги України, пише 24 канал. Але вже після дебютного сезону в УПЛ клуб із села Ковалівка зумів потрапити у єврокубки.

"Колоски" стартували у Лізі Європи з 2-го кваліфікаційного раунду. Суперником став "Аріс", який, як і "Колос", у своєму чемпіонаті посів 5-у сходинку. Різниця тільки в тому, що чемпіонат України – 9-й за силою у Європі. Натомість грецький – тільки 18-й.

Що цікаво, у заявці "Колоса" не було жодного легіонера. Усі футболісти представляють Україну.

Хід гри

Відразу після стартового свистка пролилася перша кров: Гавриш та Лопес зіткнулися головами й футболіст "Аріса" отримав розсічення. Але обидва продовжили гру.

"Аріс" на правах господаря краще розпочав поєдинок: греки контролювали гру, були агресивні та створювали моменти. Перший шанс відзначитися мав ексгравець "Дніпра" Бруно Гама. Він завдав дальнього удару точно в руки Волинця.

"Колос" відповів дальнім ударом Богданова, але не влучив у ворота. На 22 хвилині "Колос" вистрілив надзвичайно гострим моментом. Зозуля з лівого флангу виконав ідеальний навіс у штрафний на Новака. Останній з вбивчої позиції банально не влучив по м'ячу.

На 33-й хвилині "колоски" змарнували черговий супершанс відзначитися голом. Антюх чи то пробив, чи то прострілив, але м'яч на дальній стійці дійшов до Смирного. Євген у падінні розстрілював голкіпера, але той виграв дуель та відбив м'яч.

Греки гостро відповіли на 36 хвилині. Матілья небезпечно виконав штрафний і м'яч влучив у поперечину.

Дебютний гол у Лізі Європи

Після перерви "Колосу" вдалося вперше у своїй історії забити гол у Лізі Європи. Після подачі зі штрафного Богданова з лівого флангу м'яч долетів до Новака. Гравець "Колоса" у падінні влучно замкнув навіс ударом головою та відсвяткував взяття воріт.

Відео голу Новака

"Аріс" швидко відповів гострим моментом. Фетфацідіс обігрався з партнером та завдав дальнього удару. Однак м'яч пролетів повз стійку воріт.

Ледь не в наступній атаці "Аріс" зрівняв рахунок. Гама приборкав м'яч у штрафному "Колоса", змістився у центр та завдав потужного удару. Волинець не зміг виручити партнерів – 1:1.

Відео голу Гами

Але на цьому голи в матчі не завершилися: на 62-й хвилині "Колос" повернув собі перевагу.

Гості розгорнули атаку лівим флангом і після навісу самотній Богданов пробив у дотик. М'яч летів у сторону воріт, але міг і не перетнути лінію, тому Антюх переправив його у сітку – 2:1.

Відео голу Антюха

На 75-й хвилині "Колос" міг закріпити перевагу: Євген Селезньов, який опинився на ударній позиції, пробив точно у ворота голкіпера "Аріса". Через 8 хвилин поховати греків мав Антюх.

Богданов розкішною передачею вивів партнера віч-на-віч з воротарем, проте Антюн пробив невдало та поцілив у голкіпера. "Аріс" відповів дальнім ударом, але Волинець був на висоті.

У компенсований час Манчіні міг перевести гру в екстратайм, але його удар у дотик пролетів повз ворота.

"Колос" таки відстояв перевагу та здобув дебютну перемогу в Лізі Європи. У третьому кваліфікаційному раунді "Колос" на виїзді зіграє з хорватською "Рієкою". Матч відбудеться 24-го вересня.