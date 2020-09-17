УЄФА оголосив номінантів на нагороди найкращих футболістів Ліги чемпіонів
УЄФА оголосив номінантів на нагороди найкращих футболістів Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. Наразі оголошено шорт-лист – по три претенденти на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника і нападника.
Найбільше претендентів від "Баварії", яка виграла турнір. У фіналі мюнхенці здолали ПСЖ (1:0). Список претендентів опубліковано на сайті УЄФА.
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З 12 гравців у шорт-листах – дев'ять представляють мюнхенський клуб. Ще троє – фіналіста ПСЖ. По одному представнику мають "Атлетіко" і "Манчестер Сіті".
Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону 2019/20
Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Нойер ("Баварія"), Ян Облак ("Атлетіко")
Захисники: Девід Алаба ("Баварія"), Алфонсо Девіс ("Баварія"), Йозуа Кімміх ("Баварія")
Півзахисники: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Томас Мюллер ("Баварія"), Тьяго Алькантара ("Баварія")
Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ)
Кого нагородили в минулому сезоні?
- Воротар: Аліссон Бекер
- Захисник: Вірджіл ван Дейк
- Півзахисник: Френкі де Йонг
- Нападник: Ліонель Мессі