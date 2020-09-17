УЄФА оголосив номінантів на нагороди найкращих футболістів Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. Наразі оголошено шорт-лист – по три претенденти на звання найкращого воротаря, захисника, півзахисника і нападника.

Найбільше претендентів від "Баварії", яка виграла турнір. У фіналі мюнхенці здолали ПСЖ (1:0). Список претендентів опубліковано на сайті УЄФА. До теми Без Мессі та Роналду: УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2019/20 З 12 гравців у шорт-листах – дев'ять представляють мюнхенський клуб. Ще троє – фіналіста ПСЖ. По одному представнику мають "Атлетіко" і "Манчестер Сіті". Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону 2019/20 Воротарі: Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Нойер ("Баварія"), Ян Облак ("Атлетіко") Захисники: Девід Алаба ("Баварія"), Алфонсо Девіс ("Баварія"), Йозуа Кімміх ("Баварія") Півзахисники: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Томас Мюллер ("Баварія"), Тьяго Алькантара ("Баварія") Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ) УЄФА оголосить 1-о жовтня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 в Ньоні. Кого нагородили в минулому сезоні? Воротар: Аліссон Бекер

Захисник: Вірджіл ван Дейк

Півзахисник: Френкі де Йонг

Нападник: Ліонель Мессі