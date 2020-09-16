У середу, 16 вересня, відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України. Результати поєдинків – на Спорт24.

Вікторія – Діназ 0:0 (серія пенальті – 8:7)

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Кривбас – Таврія-Сімферополь 4:1

Голи: Черній, 3, 20, 65, Пятов, 83 – Соколан, 90

"Кривбас" продовжує демонструвати розкішні результати і розбив "Таврію-Сімферополь" у Кубку України.

Головним героєм криворізького клубу став Черній, який до 20 хвилини оформив дубль, а на 65 класним ударом з меж штрафного забив свій третій м'яч у поєдинку.

Миколаїв – Чорноморець 1:0

Гол: Яворський, 43

Нива В – Кристал 2:2 (серія пенальті – 4:3)

Голи: Попов, 45+4, Пастушенко, 68 – Малиш, 36, Терзі, 87

Ужгород – Агробізнес 0:1

Гол: Когут, 10

"Миколаїв" та "Агробізнес" здобули ідентичні перемоги над "Чорноморцем" та "Ужгородом" відповідно з мінімальним рахунком 1:0.

Волинь – Прикарпаття 0:1

Гол: Барчук, 30, (пен.)

Припинила участь у Кубку України "Волинь", яка вилетіла від "Прикарпаття". Долю матчу вирішив пенальті у першому таймі, який реалізував Барчук. Волиняни намагались відігратись, проте "Прикарпаття" втримало перевагу та вийшло до наступної стадії турніру.

Альянс – Верес 0:3

Голи: Дахновський, 52, Соломка, 66, Петько, 69

Оболонь – Полісся 0:1

Гол: Галенко, 50

ВПК-Агро – Кремінь 2:2 (серія пенальті – 4:2)

Голи: Білий, 75 (пен.), Тищенко, 87 – Островський, 9, Куліш, 43