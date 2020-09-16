Кубок України: сенсаційна поразка "Волині", розгромні перемоги "Кривбасу" та "Вереса"
У середу, 16 вересня, відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України. Результати поєдинків – на Спорт24.
Вікторія – Діназ 0:0 (серія пенальті – 8:7)
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Кривбас – Таврія-Сімферополь 4:1
Голи: Черній, 3, 20, 65, Пятов, 83 – Соколан, 90
"Кривбас" продовжує демонструвати розкішні результати і розбив "Таврію-Сімферополь" у Кубку України.
Головним героєм криворізького клубу став Черній, який до 20 хвилини оформив дубль, а на 65 класним ударом з меж штрафного забив свій третій м'яч у поєдинку.
Миколаїв – Чорноморець 1:0
Гол: Яворський, 43
Нива В – Кристал 2:2 (серія пенальті – 4:3)
Голи: Попов, 45+4, Пастушенко, 68 – Малиш, 36, Терзі, 87
Ужгород – Агробізнес 0:1
Гол: Когут, 10
"Миколаїв" та "Агробізнес" здобули ідентичні перемоги над "Чорноморцем" та "Ужгородом" відповідно з мінімальним рахунком 1:0.
Волинь – Прикарпаття 0:1
Гол: Барчук, 30, (пен.)
Припинила участь у Кубку України "Волинь", яка вилетіла від "Прикарпаття". Долю матчу вирішив пенальті у першому таймі, який реалізував Барчук. Волиняни намагались відігратись, проте "Прикарпаття" втримало перевагу та вийшло до наступної стадії турніру.
Альянс – Верес 0:3
Голи: Дахновський, 52, Соломка, 66, Петько, 69
Оболонь – Полісся 0:1
Гол: Галенко, 50
ВПК-Агро – Кремінь 2:2 (серія пенальті – 4:2)
Голи: Білий, 75 (пен.), Тищенко, 87 – Островський, 9, Куліш, 43