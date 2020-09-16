Ястремська у драматичному матчі пробилася в наступний раунд турніру WTA: відео
Українська тенісистка Даяна Ястремська у другому колі турніру WTA Premier 5 в Римі перемогла американку Аманду Анісімову.
Матч тривав 2 години і 15 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:6, 6:4, пише 24 канал.
Дивіться також Румунки знищили Ястремську та Світоліну у парному розряді у Римі, віддавши українкам лише 1 гейм
Українка програла перший сет, але змогла зібратися і на тай-брейку переломити хід поєдинку. У третій партії точилася вперта боротьба, в якій переможницею вийшла 20-річна одеситка.
Статистика матчу Ястремська – Анісімова
Відео останнього розіграшу
Ястремська виконала 6 ейсів, зробила 11 подвійних помилок і реалізувала 5 з 7 брейкпоінтів.
У наступному раунді Даяна зустрінеться з другою ракеткою світу Сімоною Халеп.
Турніри WTA Premier
Категорія тенісних турнірів WTA, яка була створена у 2009 році та складається з 20 турнірів.
До прем'єрної категорії належать: 4 обов'язкових турніри (спільно з чоловіками) з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів в Індіан-Веллс, Маямі, Мадриді та Пекіні. П'ять турнірів з призовим фондом майже 3 мільйони доларів у Досі, Торонто / Монреалі, Цинциннаті, Римі й Ухані. 12 турнірів з призовим фондом від майже 783 тисяч доларів до понад 2 мільйонів доларів.