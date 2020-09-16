Українська тенісистка Даяна Ястремська у другому колі турніру WTA Premier 5 в Римі перемогла американку Аманду Анісімову.

Матч тривав 2 години і 15 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 7:6, 6:4, пише 24 канал.

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Українка програла перший сет, але змогла зібратися і на тай-брейку переломити хід поєдинку. У третій партії точилася вперта боротьба, в якій переможницею вийшла 20-річна одеситка.

Статистика матчу Ястремська – Анісімова

Відео останнього розіграшу

Trailing by a set and a break late in the 2nd, @D_Yastremska comes back to beat Anisimova 4-6, 7-6, 6-4. #IBI20 pic.twitter.com/gHt3jjr2j6 — wta (@WTA) September 16, 2020

Ястремська виконала 6 ейсів, зробила 11 подвійних помилок і реалізувала 5 з 7 брейкпоінтів.

У наступному раунді Даяна зустрінеться з другою ракеткою світу Сімоною Халеп.

Еліна Світоліна свій матч 1/16 фіналу почне сьогодні о 21:30. Суперницею першої ракетки України буде Анастасія Павлюченкова з Росії.

Турніри WTA Premier

Категорія тенісних турнірів WTA, яка була створена у 2009 році та складається з 20 турнірів.

До прем'єрної категорії належать: 4 обов'язкових турніри (спільно з чоловіками) з призовим фондом понад 8 мільйонів доларів в Індіан-Веллс, Маямі, Мадриді та Пекіні. П'ять турнірів з призовим фондом майже 3 мільйони доларів у Досі, Торонто / Монреалі, Цинциннаті, Римі й Ухані. 12 турнірів з призовим фондом від майже 783 тисяч доларів до понад 2 мільйонів доларів.