Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня
У вівторок, 15 вересня, було зіграно три матчі в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Динамо – АЗ 2:0
Голи: Родрігес, 49, Шапаренко, 86
"Динамо" перемогло "АЗ Алкмаар" та вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, пише 24 канал.
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"Біло-сині" двічі забили у другому таймі. Спочатку відзначився Родрігес після пасу Буяльського на початку другої 45-хвилинки. А наприкінці зустрічі Шапаренко головою подвоїв перевагу киян.
Динамо – АЗ відеоогляд матчу
ПАОК – Бенфіка 2:1
Голи: Яннуліс, 63, Живкович, 75 – Сілва, 90+4
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