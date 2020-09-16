Віцечемпіон України з пляжного футболу серед жінок, клуб "Мрія-2006", сенсаційно став тріумфатором Кубка європейських чемпіонів в Португалії.

Історичне золото

По ходу змагання клуб з Ананьєва обіграв Бельгію (4:3), потім програв у серії пенальті російській "Зірці" (1:2), після чого розгромив іспанок (4:1), пише 24 канал.

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Ключовою в розподілі місць у турнірній таблиці виявилася перемога українок в очному протистоянні з іспанським "Касересом". Футболістки "Мрії-2006" чотири рази вразили ворота суперниць – 4:1. За рахунок цього успіху і кращої різниці м'ячів наші дівчата і випередили суперниць в підсумковій турнірній таблиці.

Головним фаворитом вважалися росіянки, і перед останнім туром саме вони лідирували в таблиці. Команда України, не дочекавшись результату вирушила в аеропорт, і вже там дізналася, що "Зірка" сенсаційно програла, віддавши "золото" українкам.

Турнірна таблиця

Нагороду за українську команду отримала її єдиний легіонер – португальська футболістка Маріанна Феліпе. Решта футболісток отримають трофеї пізніше.

Огляд вирішального матчу "Мрія-2006" – "Касерес" опублікував канал Beach Soccer Worldwide на YouTube.