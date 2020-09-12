Влада Ірану підтвердила страту 27-літнього Навіда Афкарі. Чемпіона країни з греко-римської боротьби засудили до смертної кари через участь у масових протестах і нібито вбивстві.

Навіда Афкарі стратили в тюрмі в місті Шираз. Перед тим його засудили до двох смертних вироків та 74 ударів батогом, пише AP.

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У чому звинувачували Навіда Афкарі

У 2018 році Навід Афкарі разом з братами взяв участь у антиурядових акціях протесту щодо економічної політики Ірану. після цього його було затримано. І звинувачено у вбивстві агента охорони водного та каналізаційного управління Ірану Хасана Туркмана під час протестів у Ширазі в серпні 2018 року. Він нібито завдав йому декілька ударів ножем.

Сам Навід Афкарі заявляв, що його катували, аби він визнав себе винним. Йому одягали пластиковий пакет на голову, а в ніздрі заливали алкоголь.

Окрім Навіда, покарання отримали і його брати. Усіх трьох звинуватили у створенні спецгрупи для повалення режиму місцевої влади. Вахід Афкарі отримав 54 років тюрми, а Хабіб – 27 років ув'язнення.

При цьому Навід Афкарі міг уникнути смертної кари, пише CNN. Його засудили до ісламського вироку "відплати в натуральній формі". Афкарі міг уникнути страти, якби родина загиблого погодилася на реституцію. Однак вони відмовилися його пробачити та не дали дозволу сплатити реституцію. Тому в силу вступило рішення суду, яким Афкарі засудили до смертної кари.

Підтримка міжнародної спільноти

Навід Афкарі – чемпіон Ірану з греко-римської боротьби. Тож ця справа отримала широкий розголос у світовій спортивній спільноті. Спортсмени закликали виключити Іран зі світових змагань, у тому числі відсторонити від Олімпійських ігор, якщо влада країни таки вирішить стратити Афкарі.

Amnesty International та Human Rights Watch закликали владу Ірану переглянути рішення.

Президент UFC Дана Уайт опублікував звернення до влади Ірану з проханням звільнити Афкарі. І попросив допомоги у президента США Дональда Трампа. Останній теж підтримав Афкарі.

"До мене дійшла інформація, що чудового й популярного на батьківщині 27-річного борця з Ірану Навіда Афкарі збираються стратити. Але ж він просто вийшов на мітинг на вулицю країни проти уряду. Протестувальники звертали увагу на стрімке погіршення економіки та високий рівень інфляції. Я б хотів звернутися до іранських лідерів і попросити, щоб вони зберегли життя цього молодого хлопця й не стратили його", – опублікував твіт Дональд Трамп.

...To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Різка реакція в Ірані на звернення Трампа

Однак звернення Трампа, скоріш за все, отримало зворотний ефект, аніж очікувалося. На іранському телеканалі вийшов 11-хвилинний сюжет про цю справу. Там навели "докази" вини Афкарі, серед яких те, що мобільний телефон спортсмена був у районі, в якому відбулося вбивство. А на камерах відеоспостереження видно як він йде та розмовляє телефоном.

В сюжеті також "показали" документи поліції з цього розслідування, але вони були розмиті.

Ще більшій критиці у цій справі піддався Трамп у сюжеті ще одного іранського видання. Там заявили, що президент США "стурбований життям вбивці, водночас загрожуючи життю багатьох іранських пацієнтів, вводячи суворі санкції".