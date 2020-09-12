Український нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук зажадав трансфер у свого клубу.

Про це пише HLN. Повідомляється, що рік тому форвард робив аналогічний запит, але потім підписав новий контракт з клубом до 2023 року.

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Конфлікт Яремчука з тренером

30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.

Це не сподобалося тренеру Ласло Белені, який, в свою чергу заявив, що якщо футболісту не подобається гра цієї команди, то можливо йому простіше підшукати іншу.

Втім, стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. Однак історія отримала новий розвиток після того, як Роман повернувся в клуб після матчів збірних.

11 вересня Яремчук залишився поза заявкою команди на матч з "Ейпеном". Також він пропустить матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти віденського "Рапіда" 15 вересня.

Після п'яти турів "Гент" займає 15 місце в чемпіонаті Бельгії, набравши всього три очки. У поєдинку з "Ейпеном" "буйволи" поступилися суперникам з рахунком 1:2.

Чим закінчиться історія – покаже лише час.

Куди може перейти Яремчук