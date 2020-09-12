Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" III ступеня
Український футболіст та волонтер Роман Зозуля став орденоносцем. З нагоди Дня фізичної культури та спорту його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.
Роман Зозуля отримав нагороду разом з іншими спортсменами та працівниками спортивної галузі "За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність". Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.
Нагадаємо: Зозуля подарував футболку главі МЗС Кулебі: Ми за Україну на футбольних і дипломатичних полях
Нагороду отримав і Ігор Бєланов. Володар "Золотого м'яча" 1986 року нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня/
Нагороди Романа Зозулі
Орден "За заслуги" III ступеня став не першим, який отримав Роман Зозуля за свою волонтерську діяльність.
- У 2015 році він отримав медаль "За заслуги перед Збройними Силами України" від Міністерства оборони України.
- У 2017 році Зозулю нагородили відзнакою Президента України – медаллю "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції".
- У 2020 році футболіст був нагороджений медаллю "Операції Об'єднаних сил "За звитягу та вірність".