Український футболіст та волонтер Роман Зозуля став орденоносцем. З нагоди Дня фізичної культури та спорту його нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

Роман Зозуля отримав нагороду разом з іншими спортсменами та працівниками спортивної галузі "За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність". Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.

Нагадаємо: Зозуля подарував футболку главі МЗС Кулебі: Ми за Україну на футбольних і дипломатичних полях

Нагороду отримав і Ігор Бєланов. Володар "Золотого м'яча" 1986 року нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня/

Нагороди Романа Зозулі

Орден "За заслуги" III ступеня став не першим, який отримав Роман Зозуля за свою волонтерську діяльність.