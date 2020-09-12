Після перерви на матчі збірних, повертаються матчі УПЛ. У суботу, 12 вересня, між собою зіграли "Дніпро-1" та "Олімпік". Гості здобули дещо неочікувану перемогу, скориставшись грубими помилками захисту "Дніпра-1".

Дніпро-1 – Олімпік 1:3

Голи: Хобленко, 50 – Шахаб, 44, Тейшейра, 48, Політило, 77 (пен)

Вилучення: Когут, 45+1 (Дніпро-1)

У другому турі УПЛ між собою зустрілися "Дніпро-1" та "Олімпік". Обидві команди не надто вдало розпочали сезон – дніпряни зіграли внічию з новачком "Інгульцем", а "Олімпік" був розгромлений "Динамо". Тож прагнули поповнити очковий запас в цьому матчі. Краще це вдалося гостям.

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Ключовими в цьому протистоянні стали останні хвилини першого тайму та кілька стартових хвилин другої 45-хвилинки. До цього на початку зустрічі обидві команди обмінялися ударами по воротах суперників. Однак до голів справа не дійшла.

На 44-й хвилині Беніто віддав пас на Шахаба. Іранський нападник зумів продертися крізь оборону суперників та завдати удар у кут воріт Сарнавського. Голкіпер навіть не зреагував як слід на цей удар.

Господарі кинулися відіграватися ще до перерви. натомість опинилися в меншості. Когут пішов у невиправданий підкат проти Лебеденка. Такі дії півзахисника арбітр матчу цілком виправдано оцінив як можливість нанесення травми (гравець влучив шипами у незахищену частину ноги). Тож Когут отримав пряму червону картку, залишивши "Дніпро-1" у меншості на весь другий тайм.

У на початку другого тайму захист дніпрян знову грубо помилився – після прострілу від Беніто Шахаб пропустив м'яч на Тейшейру. Півзахисник "Олімпіка" обіграв суперників та точно пробив у кут воріт, подвоївши перевагу своєї команди.

Та за дві хвилини "Дніпро-1" скоротив до мінімуму відставання. після подачі з кутового Хобленко головою відправив м'яч у ворота Кичака.

Після цього моменти у матчі майже зникли. Аж поки оборона "Дніпра-1" знову не помилилася біля власних воріт. І знову проривався Шахаб. Цього разу його вдалося зупинити. От тільки лише за допомогою фолу у виконанні Адамюка. Зважаючи, що це було у штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті. Сарнавський, який минулого сезону у складі ПФК "Львів" відбив шість ударів з позначки, цього разу програв дуель Політилу. Гравець "Олімпіка" ж забитим голом відзначив свій 200-й матч в УПЛ.

Рахунок в цьому матчі міг бути ще більшим, але Беніто влучив у штангу з близької відстані.

"Олімпік" перемагає та підіймається на шосте місце у турнірній таблиці. "Дніпро-1", попри другий поспіль матч на власному стадіоні, поки не знає смаку перемог в цьому сезоні.