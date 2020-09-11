У тренерському штабі "Метала" спалах коронавірусу. Позитивні тести виявлені у головного наставника клубу Олександра Кучера та його помічника Олександра Призетка.

Про коронавірус повідомила пресслужба клубу. Обидва спеціалісти перебувають на самоізоляції.

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Коронавірус у "Металі"

За інформацією клубу, Кучер та Призетко відчувають себе добре, їх захворювання минає безсимптомно. Всі футболісти здорові, тому матч відбудеться.

Передматчеве тренування команди проводив асистент головного тренера Юрій Ушмаєв. Він же й виведе "жовто-синіх" на найближчу гру другого туру Другої ліги проти "Реал Фарми". Стартовий свисток судді пролунає о 17:00, а сама зустріч відбудеться на стадіоні "Сонячний", що розташовується в селищі П'ятихатки.

Що відомо про клуб "Метал"

Клуб створено в липні 2020 року колишнім спортивним директором харківського "Металіста" Євгеном Красніковим, який вніс 100% установчого капіталу, а це 250 тисяч гривень та став одноосібним власником нового клубу.

Першим головним наставником команди став ексзахисник "Шахтаря" та "Металіста" Олександр Кучер, який отримав тренерську ліцензію. До тренерського штабу 37-річного фахівця увійшли Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко і Андрій Дикань.

Новостворений клуб одразу отримав професійний статус і був заявлений у третю за силою лігу України на сезон 2020/21.

Свій перший офіційний матч команда зіграла наприкінці серпня цього року у рамках 1/64 Кубка України проти "ВПК-Агро" з Шевченківки. Харківський клуб поступився з рахунком 1:3 та вибув із турніру.