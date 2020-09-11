Український дзюдоїст грузинського походження Георгій Зантарая планує покинути спорт та перейти у політику. Про своє рішення спортсмен оголосить вже найближчим часом.

32-річний Георгій Зантарая буде балотуватися до Київради за списком "Слуги народу", повідомляє "Главком".

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Таке рішенням Зантарая стало несподіваним.

Нещодавно спортсмен відкрив власну школу з дзюдо. Георгій відремонтував приміщення дитячої спортивної школи "Юний Спартаківець", а 5 вересня відбулось урочисте відкриття залу.

За словами Георгія, у цьому залі вони намагались втілити та додати все, чого не вистачало для тренування у їх дитинстві. Він сподівається, що саме у цьому приміщенні тренуватимуться майбутні чемпіони з дзюдо

Досягнення Георгія Зантарая у спорті

Двічі здобував "золото" чемпіонату Європи (2011, 2017), а також має у своїй скарбничці одну срібну нагороду (2009).

На чемпіонаті світу у Зантарая ще кращі здобутки. У 2009 році у Роттердамі став чемпіоном світу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Також має одне "срібло" змагань. Ще чотири рази дзюдоїст підіймався на третю сходинку п'єдесталу.

У 2019 році у Мінську здобув золоту медаль на Європейських іграх.

Двічі виступав за Україну на Олімпійських іграх, але нагород не здобував (2012, 2016).

Нагороджений орденом "За заслуги" другого ступеня.

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