11 серпня "Динамо" на власному полі приймало "Десну" у 2 турі УПЛ. Команди розписали безгольову нічию.

Динамо – Десна 0:0

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У стартовому поєдинку другого туру зустрілися команди, які незабаром будуть представляти нашу країну на євроарені. Кияни вже на наступному тижні будуть протистояти голландському АЗ в кваліфікації Ліги чемпіонів, а у "сіверян" ще є трохи часу для підготовки до дебюту в Лізі Європи.

Новий чемпіонат обидві команди почали з переможних результатів. Команда Мірчі Луческу впевнено розібралася з донецьким "Олімпіком", розгромивши суперників з рахунком 4:1. "Десна" зустрічалася з луганською "Зорею" і здобула вольову перемогу – 3:1.

Команди досить кволо розпочали матч. На 14-й хвилині після скидки Картушова Будківський з центральної зони метрів з п'яти пробив поруч зі штангою.

Згодом Калітвінцев з лівого флангу навісив точно на Будківского, який знаходився перед воротами, але той не зумів пробити.

Під кінець вже "Динамо" провело серію атак, але "сіверян" двічі врятував каркас воріт. Спершу Кендзьора пробив головою після подачі партнера з кутового. Штанга! А згодом вже Де Пена класно пробив після подачі партнера з кутового і м'яч знову потрапив у штангу. Фантастичне невезіння для "біло-синіх".

Після перерви "Динамо" перехватило перевагу у матчі. На 51-й хвилині після удару Де Пени м'яч відскочив до Супряги, удар якого з центру штрафного майданчика заблокував захисник.

Через декілька хвилин Циганков увірвався в штрафну "Десни", і його удар з кута воротарського відбив Паст. Атака "Динамо" продовжилася, і після навісу з флангу Буяльський головою пробив поруч зі штангою.

Схоже, що "Десна" виходила на другий тайм із задачею втримати нічию. І це їй вдалося. У підсумку, "Динамо" та "Десна розписали "мирову" і тепер в їх пасиві по 4 очки.

З неприємного: фланговий захисник "Динамо" Олександр Тимчик отримав травму у цьому матчі. Олександр отримав пошкодження, як кажуть, на рівному місці, і замість нього на 35-й хвилині вийшов Ілля Забарний. Характер травми і терміни відновлення гравця будуть відомі пізніше.

Динамо – Десна: відео повного матчу