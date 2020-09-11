В яких футбольних формах виступатимуть клуби в УПЛ: фото
Новий футбольний сезон в Україні стартував ще наприкінці серпня. Однак після цього відбулася перерва на матчі збірної. Тож команди продовжують підготовку. І готують новинки. Серед них і форми клубів.
Динамо
Київське "Динамо" одне з перших представило нову форму на сезон. І доволі здивувало. Технічним партнером команди залишилася фірма New Balance. Вона ж представила три варіанти форми.
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Перший – білий із синіми смугами.
Новий дизайн форми "Динамо" / Фото ФК "Динамо"
Гостьовою формою стала синя – блакитними смугами.
Гостьовий варіант форми "Динамо" / Фото ФК "Динамо"
Цього разу в "Динамо" буде і третій варіант форми. Колір футболки – темно-зелений, натомість смужки виконані у салатових тонах.
Третій варіант форми "Динамо" / Фото ФК "Динамо"
Десна
Клуб з Чернігова теж представив новий дизайн від Nike. Команда вирішила відмовитися від смугастої форми, яка була в минулому сезоні, перейшовши на однотонні футболки. Основна форма – синя.
"Десна" тепер виступатиме у синій формі / Фото ФК "Десна"
Гостьовий варіант – білий. Воротарі виступатимуть у салатовому або темно-синьому комплекті.
Маріуполь
Нову форму від Nike представив і "Маріуполь". Правда азовська команда заявила про три варіанти форми, але представила лише один.
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Зробили це в "Маріуполі" доволі креативно. Зважаючи, що майже усі матчі першого кола команда проведе на виїзді через зміну газону на стадіоні, то і представлення зробили в гаражі. Адже клубний автобус стане для гравців мало не другою домівкою, зважаючи на відстані, які їм доведеться подолати.
"Маріуполь" провів презентацію форми в гаражі / Фото ФК "Маріуполь"
Головна форма – це насичений синій колір. Запасний варіант – помаранчевий, який був минулого сезону. Ще один варіант – білий. Але їх не показали.
"Маріуполь" показав один головний варіант форми та три варіанти форми воротарів / Фото ФК "Маріуполь"
Одразу три комплекти форми отримали воротарі. Їх, на відміну від гостьових, представили. Вони зеленого, синього або чорного кольорів.
Ворскла
Мінімально оновила дизайн і "Ворскла". Полтавчани теж одягаються у Nike.
"Ворскла" представила новий дизайн форми / Фото ФК "Ворскла"
Попри те, що в новині про представлення форми на першому місці була зелена футболка, перший матч вони провели у білій футболці та зелених шортах. Щодо третього варіанту форми, то його колір в команді назвали "сталевим".
"Ворскла" у новому сезоні матиме три дизайни форми / Фото ФК "Ворскла"
Воротарі будуть у яскраво-жовтому та синьому кольорах.
Львів
Якщо попередні команди продовжили виступати в Nike, то львівський клуб від цієї співпраці відмовився. І перейшов до німецької компанії JAKO. І теж представив три варіанти форми.
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Перша – біла футболка з синіми елементами. Другий комплект – цілковито синій. Третій варіант – бордова. Воротар ж виступатиме у жовтому комплекті.
Три варіанти форми" представили і в ПФК "Львів" / Фото ПФК "Львів"
Інгулець
Похизувався обновками й "Інгулець". Однак команда показала два варіанти форми від іспанської фірми Joma – жовтий та червоний. На формі зображений козак, який є на логотипі команди.
"Інгулець" виступатиме у жовтій або червоній формі / Фото ФК "Інгулець"
Минай
Не цілком зрозуміла ситуація з "Минаєм". Команда поки не провела дебютного матчу в УПЛ. І невідомо в якій формі буде виступати.
На презентації новачків команда використала форму від Adidas.
"Минай" представляв новачків з формою adidas / Фото ФК "Минай"
Однак в новинці при підписанні контракту з титульним спонсором – форма Nike.
Однак титульний спонсор команди представлений на формі Nike / Фото ФК "Минай
При цьому виклали одразу дві фотографії, і на другій футболка блакитного кольору.
Ще один ймовірний варіант форми "Минаю" – блакитний / Фото ФК "Минай"
Решта ж команд перші матчі нового сезону провела у такій же формі, як і минулого сезону. І інформацію про новий дизайн поки не було.
Новачок УПЛ "Рух" – у комплекті від Puma. На матч проти "Ворскли" вони вийшли у жовтій формі.
Жовта форма "Руху", в якій клуб дебютував в УПЛ / Фото ФК "Ворскла"
"Олімпік" – від Joma. Домашній матч проти "Динамо" вони зіграли у білій формі.
"Олімпік" зіграв перший матч в УПЛ в білій формі / Фото ФК "Олімпік"
А при представленні новачків використовували чорний варіант форми.
Чорний варіант форми "Олімпіка" / Фото ФК "Олімпік"
Решта команд УПЛ виступатиме в Nike.
"Колос" перший матч зіграв у білій формі.
"Колос" виступає в білій формі / Фото ФК "Колос"
А товариський матч з "Динамо" на новому стадіоні – у яскраво-салатовому.
Ще один варіант форми "Колоса" доволі яскравий / Фото ФК "Колос"
"Олександрія" перший матч сезону провела у білій формі. Хоча основної в команди рахується жовтий варіант.
Біла форма "Олександрії" / Фото ФК "Олександрія"
"Дніпро-1" зіграв у темно-синій формі.
"Дніпро-1" не змінив дизайн форми – темно-синя / Фото СК "Дніпро-1"
"Зоря" провела матч у білій формі".
Білий варіант форми "Зорі" / Фото ФК "Десна"
"Шахтар" використав минулорічний дизайн з вдома відтінками помаранчевого на формі та смугами посередині.
"Шахтар" виступає у тій же формі, що і минулого сезону / Фото ФК "Шахтар"
Відзначимо, що деякі команди не надто вирішили потурбуватися про дизайн форми. Мова йде про ті команди, які одягаються в Nike. В "Зорі", "Ворскли", "Десни", "Колоса", "Маріуполя" та "Олександрії" є білий комплект. Якщо прибрати логотипи команд, то вони нічим не відрізнятимуться (зважаючи, що в частини з тих команд однаковий титульний спонсор).