Міністерство охорони здоров'я погодило проводити в Україні футбольні матчі з глядачами. Однак зі значним переліком вимог щодо організації та проведення цих матчів.

Найважливіше правило – можливість проведення міжнародних клубних матчів та поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" та "жовтій" зонах епідеміологічної небезпеки. Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит Української асоціації футболу.

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Таким чином "Динамо", яке 15 вересня проведе матч кваліфікації Ліги чемпіонів, не зможе розраховувати на підтримку глядачів. Адже з 14 вересня Київ у "помаранчевій" зоні. Матчі, які будуть проводити у місцях "помаранчевому" та "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки, повинні відбуватися за участі не більш як 220 осіб та не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі або території (якщо захід відбувається на відкритому повітрі), де проводиться захід.

Натомість при проведенні матчів у регіонах із "зеленим" або "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

Інформацію про те, які міста та регіони в яку зону епідеміологічної зони потрапили – можна ознайомитися за посиланням.

Зокрема, рекомендується:

організувати продаж квитків та розподіл глядачів по секторах трибуни таким чином, щоб не виникало скупчення,

забезпечити допуск глядачів на сектори не більш ніж 25 відсотків вболівальників від числа вболівальників, яких здатен вмістити сектор,

при посадці глядачів слід забезпечити наявність вільних місць спереду, позаду, збоку та по діагоналі.

"Міністерство охорони здоров'я України вважає за можливе часткове залучення глядачів на футбольні матчі між професіональними футбольними клубами (в тому числі на міжнародні матчі) та національними збірними командами із дотриманням встановлених протиепідемічних заходів та обмежень", – йдеться в повідомленні МОЗ.

Чи можна буде проводити міжнародні матчі в Україні з глядачами

Однак поки мова йде про внутрішні матчі. Для проведення міжнародних матчів з глядачами слід дочекатися рішення УЄФА. Воно може бути після матчу за Суперкубок УЄФА. На гру в Будапешті 24 вересня дозволили пустити глядачів.

"Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємося, то найімовірніший наступний етап – погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади", – відзначив президент УАФ Андрій Павелко.

Якщо УЄФА таки дозволить проведення міжнародних матчів з глядачами, то збірна Україна зможе розраховувати на підтримку вболівальників на двох топових матчах. 10 жовтня українці в Києві на НСК "Олімпійський" зіграють проти Німеччини. А вже 13 жовтня на цьому стадіоні поміряються силами зі збірною Іспанії.

Окрім того, наявність вболівальників на трибунах важливе і для українських клубів, які виступають в єврокубках – "Шахтаря", "Динамо", "Зорі", "Десни" та "Колоса".