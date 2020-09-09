Український голкіпер Андрій Лунін вже повернувся у Мадрид із розташування національної збірної України. Українець вже встиг приєднатись до команди Зідана та провести тренування з футболістами "Реала".

Новиною про повернення Луніна у розташування іспанського гранда футболу поділився сам голкіпер у своєму Instagram.

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Повернення Луніна у "Реал"

Він виклав світлину з тренувального процесу та наголосив, що щасливий повернутись у клуб.

Один із тих днів великого ентузіазму, це повернутись до тренувань з "Реалом",

– написав Лунін.

Раніше повідомлялось, що Лунін залишиться у складі "вершкових". Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес повідомив, що клуб не стане викуповувати Альфонса Ареоли з французького ПСЖ, тому повернули до складу Андрія Луніна.

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.

Додамо, що голкіпер не вийшов у складі збірної України у матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії. У першому матчі нового сезону в Ла Лізі "Реал" зіграє проти "Реал Сосьєдада" вже 20 вересня.

Андрій Лунін в "Реалі"