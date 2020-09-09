Лунін повернувся до тренувань з "Реалом": фото та відео
Український голкіпер Андрій Лунін вже повернувся у Мадрид із розташування національної збірної України. Українець вже встиг приєднатись до команди Зідана та провести тренування з футболістами "Реала".
Новиною про повернення Луніна у розташування іспанського гранда футболу поділився сам голкіпер у своєму Instagram.
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Повернення Луніна у "Реал"
Він виклав світлину з тренувального процесу та наголосив, що щасливий повернутись у клуб.
Один із тих днів великого ентузіазму, це повернутись до тренувань з "Реалом",
– написав Лунін.
Раніше повідомлялось, що Лунін залишиться у складі "вершкових". Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес повідомив, що клуб не стане викуповувати Альфонса Ареоли з французького ПСЖ, тому повернули до складу Андрія Луніна.
У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.
Додамо, що голкіпер не вийшов у складі збірної України у матчах Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії. У першому матчі нового сезону в Ла Лізі "Реал" зіграє проти "Реал Сосьєдада" вже 20 вересня.
Андрій Лунін в "Реалі"
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.