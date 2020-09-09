Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зареєструвався в соцмережі TikTok. І вже виставив перше відео.

У ролику, який зняв боксер, він разом з сином свого першого тренера Даніелем Лапіним ритмічно рухаються під композицію "Були танці" Bianka & Artur Babich, пише 24 канал.

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Наступний бій Олександра Усика

Усик буде битися з британцем Дереком Чісорою. Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Бій начебто під загрозою зриву через заборону глядачам відвідати його.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.