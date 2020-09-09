На матч 2 туру української Прем'єр-ліги "Минай" – "Олександрія" будуть допущені вболівальники.

Обмеження – не більше 25% від місткості стадіону. Також вболівальники повинні будуть дотримуватися всіх протиепідемічних правил, повідомляє офіційний сайт "Минаю".

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Між фанатами має зберігатись дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений лише в масках. Квитки в продаж поступлять найближчим часом.

Матч відбудеться 11 вересня в Ужгороді. Початок – о 14:00. Це буде дебютна зустріч для "Минаю" в УПЛ.

Хто підсилив "Минай" перед сезоном

"Минай", який вперше вийшов в УПЛ, здійснив 8 трансферів. Клуб орендував у "Шахтаря" молодих захисників Кирила Меліченка та Дмитра Павліша.

Також "Минай" підсилив хорватський футболіст Міслав Матіч та українець Денис Кожанов з "Волині".

"Минай" офіційно оголосив про підписання ексфорварда збірної України Антона Шиндера та воротаря Антона Каніболоцького.

Лави закарпатського клубу також поповнили захисник Максим Лопирьонок та півзахисник Олександр Сніжко, які виступали за "Дніпро-1".