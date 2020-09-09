Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист після перерви через карантин повертається у ринг. Непереможний боксер проведе третій бій на професійному ринзі.

Наступний бій Віктор Вихрист проведе 20-го вересня у Дніпрі. Про це повідомляє Top Boxing Generation.

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Суперником Вихриста стане іспанський боксер Габріель Енгуема.

Суперник Віктора зустрічався з Усиком

На рахунку 36-річного іспанця 19 поєдинків, 10 з яких переможних. Шість поєдинків Енгуема виграв нокаутом.

Іспанець декілька разів був учасником тренувального табору непереможного Олександра Усика.

Непереможний Вихрист

Для 28-річного Вихриста це буде третій поєдинок після переходу у професійний бокс.

Віктор дебютував у лютому 2020 року. Він за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.

У другому поєдинку на професійному ринзі Віктор нокаутував харків'янина Семена Пахомова.

Вечір боксу Top Boxing Generation

У головній події вечора боксу два українських суперважкоатлета Андрій Руденко та Костянтин Довбищенко будуть оскаржувати вакантний титул Чемпіона України

Квитки на вечір боксу у Дніпрі вже надійшли у продаж.