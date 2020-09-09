Вихрист повертається: український супертяж отримав суперника – дата бою
Український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист після перерви через карантин повертається у ринг. Непереможний боксер проведе третій бій на професійному ринзі.
Наступний бій Віктор Вихрист проведе 20-го вересня у Дніпрі. Про це повідомляє Top Boxing Generation.
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Суперником Вихриста стане іспанський боксер Габріель Енгуема.
Суперник Віктора зустрічався з Усиком
На рахунку 36-річного іспанця 19 поєдинків, 10 з яких переможних. Шість поєдинків Енгуема виграв нокаутом.
Іспанець декілька разів був учасником тренувального табору непереможного Олександра Усика.
Непереможний Вихрист
Для 28-річного Вихриста це буде третій поєдинок після переходу у професійний бокс.
Віктор дебютував у лютому 2020 року. Він за 55 секунд брутально нокаутував білоруса Андрія Мазаніка.
У другому поєдинку на професійному ринзі Віктор нокаутував харків'янина Семена Пахомова.
Вечір боксу Top Boxing Generation
У головній події вечора боксу два українських суперважкоатлета Андрій Руденко та Костянтин Довбищенко будуть оскаржувати вакантний титул Чемпіона України
Квитки на вечір боксу у Дніпрі вже надійшли у продаж.