Збірна України в неділю, 6 вересня, грає матч Ліги націй проти Іспанії. Пропустили українці вже в дебюті зустрічі.

Вже на другій хвилинві зустрічі у ворота збірної України було призначено пенальті. Кривцов збив Анфу Фаті у штрафному майданчику, і арбітр одразу вказав на 11-мутрову позначку.

До теми: Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Пенальті пробивати пішов Серхіо Рамос. Пятов вгадав напрям удару. І майже дотягнувся до м'яча. Але удар був доволі потужний, і м'яч таки залетів

На 28-й хвилині Рамос оформив дубль. Цього разу після розіграшу кутового він виграв повітряну дуель у Кривцова та головою пробив у дальній кут воріт. М'яч перелетів Пятова та залетів у ворота.

А на 32-й хвилині Ансу Фаті відзначився забитим голом. Змістившись з флангу, нападник потужно пробив у дальній кут воріт. Українці не зуміли завадити пробити, а Пятов не дотягнувся до м'яча.