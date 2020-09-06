Перед початком матчу у Харкові півзахисник "Металіста 1925" Антон Савін зробив пропозицію своїй коханій Лілії.

Перед початком матчу, коли команди вже були на футбольному полі, Антон Савін підбіг до краю, де була Ліля. Він неочікувано зняв свою футболку, під якою виявилася ще одна. На ній був напис "Лі, ти вийдеш за мене заміж?".

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Після цього футболіст став на одне коліно перед дівчиною.



Футболіст Антон Савін зробив пропозицію своїй дівчини перед матчем / Фото "Металіст-1925"

Вона відповіла згодою на його пропозицію.

Сам матч між "Металіст-1925" та тернопільською "Нивою" закінчився внічию 1:1.