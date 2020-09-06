Схід Ферстаппена і штраф Хемілтона: Гаслі виграв божевільне гран-прі Італії, Сайнс – другий
У неділю, 6-го вересня, відбувся 8-й етап Формули-1 сезону-2020. Гран-прі Італії на легендарному автодромі "Монца" у божевільній гонці зумів виграти француз П'єр Гаслі.
24-річний Гаслі стартував 10-м, але зумів прорватися на перше місце та вперше у кар'єрі виграв гран-прі Формули-1, повідомляє 24 канал. Другим фінішну лінію перетнув іспанець Карлос Сайнс з McLaren. Третім став канадець Ленс Строл з команди Racing Point.
До речі: Легендарна сім'я Вільямс покидає Формулу-1: команда Williams отримає нового власника
Хід драматичної гонки
Вдало стартував Хемілтон, який напередодні взяв поул. Він захистив свою позицію. Натомість Валттері Боттас відкотився аж на 6-у сходинку. Вдало стартували пілоти McLaren, які увірвалися у топ-3.
На шостому колі відбувся перший схід: у Себастьяна Феттеля з Ferrari виникли проблеми з гальмами.
На 20-у колі гонка закінчилася для Кевіна Магнуссена з Haas через технічні проблеми. Через те, що болід Кевіна був біля траси, з'явився автомобіль безпеки.
Льюїс Хемілтон вирішив заїхати у бокси і втратив позицію, адже Сайнс не поїхав по нову гуму. Та британець зробив це, коли піт-лейн був закритий. Також у бокси заїхав Антоніо Джовінацці.
Обидва пілоти отримали по 10 секунд штрафу і "stop and go".
На 23-у колі піт-лейн відкрили і пілоти масово заїхали у бокси.
Через два коли зійшов ще один пілот Ferrari. Шарль Леклер вилетів у "параболіці" та жорстко влетів у стіну. На 26-у колі гонку зупинили, щоб встановити бар'єри.
Дивіться також: Пілот Ferrari Леклер потрапив у моторошну аварію та розбив болід: фото та відео
Відновлення гонки відбулося зі стартових решіток. Хемілтон зберіг перше місце: на другому місці був Гаслі, за яким слідували два пілоти Alfa Romeo. На 29-у колі Хемілтон заїхав у бокси відбути покарання і виїхав останнім. Відставання від Албона складало майже 20 секунд.
Та на цьому божевілля гран-прі Італії не завершилося: на 31-у колі з гонки через технічні проблеми зійшов гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Через три кола Сайнс вийшов на другу сходинку, пройшовши Кімі Ряйкконена. Відставання від Гаслі складало понад 4 секунди. Дуже швидко Ряйкконена пройшов Стролл, Рассел та інші пілоти.
На 42 колі Хемілтон вже був 12-й: він пройшов Грожана, Рассела, Албона та Джовінацці. Останній теж відбув штраф. Від топ-10 Хемілтона відділяли 4 секунди.
Через 4 кола Хемілтон вже був 10-й, пройшовши Ряйкконена та розпочав погоню за Пересом і Квятом. На 53-у колі Льюїс вже був 7-м і саме на цій позиції завершив гонку.
У боротьбі за перемогу Гаслі підпустив Сайнса на відстань атаки тільки на останньому колі, тому здобув сенсаційну звитягу. Сайнс фінішував другим, що найкращий результат у його кар'єрі. Третім став Ленс Стролл.
Результати гран-прі Італії
- Гаслі
- Сайнс
- Стролл
- Норріс
- Боттас
- Ріккардо
- Хемілтон
- Окон
- Квят
- Перес