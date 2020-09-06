У неділю, 6-го вересня, відбувся 8-й етап Формули-1 сезону-2020. Гран-прі Італії на легендарному автодромі "Монца" у божевільній гонці зумів виграти француз П'єр Гаслі.

24-річний Гаслі стартував 10-м, але зумів прорватися на перше місце та вперше у кар'єрі виграв гран-прі Формули-1, повідомляє 24 канал. Другим фінішну лінію перетнув іспанець Карлос Сайнс з McLaren. Третім став канадець Ленс Строл з команди Racing Point.

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Хід драматичної гонки

Вдало стартував Хемілтон, який напередодні взяв поул. Він захистив свою позицію. Натомість Валттері Боттас відкотився аж на 6-у сходинку. Вдало стартували пілоти McLaren, які увірвалися у топ-3.

На шостому колі відбувся перший схід: у Себастьяна Феттеля з Ferrari виникли проблеми з гальмами.

LAP 6/53



Vettel can't get the car stopped at Turn 1, and dramatically smashes through the polystyrene barrier



VET : "Brakes failed. The brakes failed."#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Vf8zO36lTC — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

На 20-у колі гонка закінчилася для Кевіна Магнуссена з Haas через технічні проблеми. Через те, що болід Кевіна був біля траси, з'явився автомобіль безпеки.

️ SAFETY CAR (LAP 20/53) ️



Magnussen has pulled over ahead of the pit lane entry, and the Safety Car is deployed#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WvUM49x5Vl — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Льюїс Хемілтон вирішив заїхати у бокси і втратив позицію, адже Сайнс не поїхав по нову гуму. Та британець зробив це, коли піт-лейн був закритий. Також у бокси заїхав Антоніо Джовінацці.

Обидва пілоти отримали по 10 секунд штрафу і "stop and go".

️ PENALTIES ️



Lewis Hamilton and Antonio Giovinazzi both receive a 10-second stop-go penalty for entering the pit lane when closed



They will both serve this when racing resumes#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BYFxWAi22D — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

На 23-у колі піт-лейн відкрили і пілоти масово заїхали у бокси.

Через два коли зійшов ще один пілот Ferrari. Шарль Леклер вилетів у "параболіці" та жорстко влетів у стіну. На 26-у колі гонку зупинили, щоб встановити бар'єри.

SAFETY CAR (LAP 24/53)



The Safety Car comes back out as Leclerc has a frightening crash at Parabolica



Charles is out of the car and okay#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BLUjaIGKwq — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

RED FLAG



The race is suspended after Leclerc's accident at the final corner



Cars will line up in the pit lane in race order#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/uS5RLkQA44 — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

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Відновлення гонки відбулося зі стартових решіток. Хемілтон зберіг перше місце: на другому місці був Гаслі, за яким слідували два пілоти Alfa Romeo. На 29-у колі Хемілтон заїхав у бокси відбути покарання і виїхав останнім. Відставання від Албона складало майже 20 секунд.

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LIGHTS OUT! AGAIN! (LAP 28/53)



Hamilton maintains the lead, as Gasly moves into P2#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/PPIj4kB1TX — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Та на цьому божевілля гран-прі Італії не завершилося: на 31-у колі з гонки через технічні проблеми зійшов гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Через три кола Сайнс вийшов на другу сходинку, пройшовши Кімі Ряйкконена. Відставання від Гаслі складало понад 4 секунди. Дуже швидко Ряйкконена пройшов Стролл, Рассел та інші пілоти.

На 42 колі Хемілтон вже був 12-й: він пройшов Грожана, Рассела, Албона та Джовінацці. Останній теж відбув штраф. Від топ-10 Хемілтона відділяли 4 секунди.

Через 4 кола Хемілтон вже був 10-й, пройшовши Ряйкконена та розпочав погоню за Пересом і Квятом. На 53-у колі Льюїс вже був 7-м і саме на цій позиції завершив гонку.

У боротьбі за перемогу Гаслі підпустив Сайнса на відстань атаки тільки на останньому колі, тому здобув сенсаційну звитягу. Сайнс фінішував другим, що найкращий результат у його кар'єрі. Третім став Ленс Стролл.

Результати гран-прі Італії