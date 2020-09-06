Суперечка, яка виникла між Всесвітньою антидопінговою агенцією (ВАДА) та США може призвести до того, що американських спортсменів не допустять до Олімпіади. Суперечка ж виникла через Росію.

Інформацію про можливе відсторонення США від великих змагань, в тому числі Олімпійських ігор, озвучив керівник ВАДА Вітольд Банька, пише Eurosport. До такого кроку організація хоче вдатися після погрози США припинити фінансування ВАДА.

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Чому США хочуть перестати фінансувати ВАДА

Управління Білого дому з питань національної політики контролю за наркотиками (ONDCP) 24 червня опублікувало звіт, в якому піддало гострій критиці ВАДА. Зокрема, за повільну діяльність ВАДА щодо допінгового скандалу в Росії. Були вимоги про внесення значних структурних змін у функціонування організації, в іншому випадку погрожували припинити фінансування.

Варто відзначити, що річний бюджет ВАДА складає близько 38 мільйонів доларів. Половину з цієї суми виділяє Міжнародний олімпійський комітет. Решту – національні уряди. Для прикладу, США виділяє 2,7 мільйона доларів. Тож для ВАДА це значна сума.

У відповідь ВАДА підготувала зустрічний звіт, в якому показала помилки в американському документі. Після цього Вітольд Банька заявив, що американський звіт – це намагання зі сторони США взяти під власний контроль світову антидопінгову систему.

Наступ від ВАДА

Тепер же Банька пригрозив, що на американських спортсменів може очікувати відсторонення від великих спортивних змагань. В тому числі від Олімпійських ігор, найближчі з яких відбудуться влітку 2021 року в Токіо.

"До нас звернулися уряди кількох країн світу, яких шокували загрози колег з США. Вони хочуть, щоб ми розглянули поправку до стандарту відповідності, де буде сказано, що несплата урядом внеску в ВАДА може привести до того, що антидопінгове агентство відповідної країни буде оголошено не відповідним кодексу організації. Це призведе до наслідків для спортсменів з цієї країни, включаючи їх відсторонення від участі в Олімпіаді та інших великих міжнародних змаганнях", – заявив Банька.

Реакція США на погрози ВАДА

У США вже відреагували на слова Баньки. Керівник американського антидопінгового бюро Тревіс Тигарт назвав погрозу від ВАДА незаконною.

"Це ганьба, незаконно погрожувати американським спортсменам. Їм слід витратити час, щоб виправити і зробити ВАДА тою, якою хоче світ, тобто сильною та незалежною. Щось не так, коли глобальний регулятор атакує одного зі своїх ключових партнерів, який робить все, щоб дотримуватися правил, і закриває очі на таку країну, як Росія, яка проводить спонсоровану державою допінгову програму", – заявив Тигарт.