У п'ятницю, 4 вересня, молодіжна збірна України зіграла з однолітками із Данії у матчі-кваліфікації на чемпіонат Європи. Матч закінчився нічиєю.

Данія U-21 – Україна U-21 1:1

Гол: Рійс, 90+5 – Сікан, 73

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Перед матчем

Збірна України U-21 виявилася в жалюгідній ситуації, адже в чотирьох іграх "синьо-жовті" набрали лише три очки. Проте, шанси потрапити на Євро у підопічних Руслана Ротаня залишаються.

Нашу команду чекало дуже непросте випробування, оскільки українцям буде протистояти беззаперечний лідер групи 8: збірна Данії здобула перемоги у всіх п'яти проведених зустрічах. У листопаді минулого року "синьо-жовті" у Львові програли данцям з рахунком 2:3.

Українці могли відкрити рахунок вже на 2-й хвилині матчу! Назаренко обікрав захисника і вивалився один на один з Крістенсеном. Наш футболіст вирішив не зближуватися з голкіпером, але не зумів переграти Крістенсена.

Лише на 33-й хвилині данці відповіли небезпечним моментом, коли Вінн увірвався в нашу штрафну практично один на один з Біликом, і не влучив у ворота.

Пісял перерви швидка атака данців завершилася ударом Ольсена з правого кута штрафного – м'яч влучив у дальню штангу.

За дві хвилини Цитаішвілі на правому фланзі обманним рухом розібрався з двома захисниками і зробив навіс, який не зміг замкнути Назаренко.

На 73-й хвилині Україна забила перший гол у цій зустрічі. Топалов з лівого флангу прострілив на лінію воротарського, і Данило Сікан в падінні кінчиком бутси підправив м'яч у ворота. 0:1.

Все ж, Данія на класі вирвала нічию. На 5-й компенсованій хвилині гол Еміля Рійса врятував підопічних Капелласа від поразки.