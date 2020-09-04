Спеціалізований портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів української Прем'єр-ліги. Найдорожчим футболістом України залишився гравець "Динамо" Віктор Циганков.

Трійка найдорожчих футболістів УПЛ

За даними Transfermarkt, вартість 22 річного Циганкова складає 19 мільйонів євро. У порівняння з квітневим оновленням Циганков здорожчав на 3 мільйони євро, пише 24 канал.

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Другим у рейтингу найдорожчих футболістів є бразилець Тете з донецького "Шахтаря". Вартість півзахисника оцінюється у 17 мільйонів євро.

Трійку найдорожчих гравців УПЛ замикає Віталій Миколенко з "Динамо". Крайній оборонець київського клубу здорожчав на 4 мільйони євро і тепер коштує 13 мільйонів євро.

Регрес Ісмаїлі та прогрес українців

Значний регрес зафіксовано в ціні оборонця "Шахтаря" Ісмаїлі. Бразилець тепер коштує 12 мільйонів євро, хоча ще взимку 2020 року його послуги оцінювалися у 19 мільйонів євро.

Загалом у топ-25 усі футболісти "Динамо" та "Шахтаря" – 8 та 17 відповідно.

Помітно у ціні додали Владислав Супряга ("Динамо") та Микола Матвієнко ("Шахтар"). Ціна на Супрягу, який ще у квітні коштував 2 мільйони євро, тепер складає 7 мільйонів євро.

Матвієнко здорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється у 9 мільйонів євро.



Трансферна вартість топ-25 гравців УПЛ / Фото Transfermarkt